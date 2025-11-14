3.68 BYN
Все литовские фуры размещены на специальных площадках
Автор:Редакция news.by
По состоянию на вечер 13 ноября все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" литовские фуры были размещены на специально установленных площадках. Об этом сообщают органы таможенной службы Беларуси.
На предусмотренных стоянках, охраняемых таможенными органами, размещены 1243 литовских грузовика. Водители в транспортных средствах могут не находиться. При этом все соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы.
Как уже сообщалось, перемещение литовских транспортных средств возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".