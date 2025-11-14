Все литовские фуры размещены на специальных площадках

По состоянию на вечер 13 ноября все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" литовские фуры были размещены на специально установленных площадках. Об этом сообщают органы таможенной службы Беларуси.

На предусмотренных стоянках, охраняемых таможенными органами, размещены 1243 литовских грузовика. Водители в транспортных средствах могут не находиться. При этом все соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы.