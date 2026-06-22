Всебелорусская минута молчания - вспоминаем тех, кто отдал жизни за наше мирное настоящее

22 июня - скорбная дата для белорусов. В этот день в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, на рассвете гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз. Беларусь в числе первых советских республик приняла мощный удар врага.

На оккупированной территории Беларуси нацисты создали более 570 лагерей смерти для уничтожения военнопленных и гражданского населения. За время войны оккупанты провели на территории Беларуси более 180 крупных карательных операций. Сожгли более 12 860 сел и деревень республики, из них не менее 290 разделили судьбу Хатыни - были уничтожены вместе с населением и не возродились.

Из Беларуси в Германию было угнано более 380 тыс. человек, из них десятки тысяч погибли, не выдержав каторжных условий работы.

И сегодня, спустя более восьми десятков лет, в Беларуси продолжают кропотливую работу по увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Наши ученые-историки создали специальный электронный ресурс - уникальный проект "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". Любой желающий может прислать письма и фотографии из личных архивов, свои воспоминания, которые войдут в базу данных.

На основании данных, полученных Генеральной прокуратурой в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, актуализируются сведения о сожженных деревнях. По результатам следственных действий, за 5 лет на публичную кадастровую карту дополнительно нанесено более 4 тыс. ранее не учтенных населенных пунктов. Каждый маркер на карте - это не просто точка, а дань памяти миллионам невинных жертв.

"Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю". (Ф. А. Абрамов)

К сожалению, не все на постсовестком пространстве понимают, что в то лихолетье речь шла не только о победе в войне, а о выживании целых наций. На Земле могло просто не остаться белорусов, украинцев, евреев, мордвинов, чувашей… На планете эти народы перестали бы существовать. Такова была конечная цель гитлеровцев.

"Цена поражения означала исчезновение не только государства, но и народов, населявших СССР. Конец истории", - так пишут современные эксперты.

В соответствии с гитлеровским планом "Ост", 15 % белорусов предполагалось онемечить, 10 % - уничтожить сразу, остальные 75 % - выселить, чтобы мы умерли от голода и непосильной работы на новых хозяев.

За годы войны было уничтожено огромное количество материальных и культурных ценностей. БССР потеряла более половины своего национального богатства, что эквивалентно 2,3 трлн долларов США.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались порядка 1 млн 400 тыс. белорусов и уроженцев Беларуси. На оккупированной врагом территории вели борьбу около 400 тыс. партизан. Аналогов белорусскому партизанскому движению нет, это уникальное явление мировой истории.

За избавление Европы и мира от коричневой чумы свою жизнь отдал каждый третий белорус. В огне войны погибли около 3 млн жителей нашей страны.

Одного из трех наших предков не стало, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы не шли эшелоны с новыми рабами с Востока на Запад. Чтобы никогда больше свастика не затмевала солнце.

Кровопролитная война показала: дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела, твердо знающих, во имя чего они сражаются и неустанно трудятся.

Наш общий долг - не допустить повторения ошибок прошлого, сделать все возможное, чтобы противодействовать попыткам реабилитации нацистов и их пособников, бороться с проявлениями неонацизма и всех форм дискриминации.