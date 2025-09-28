Вторая АЭС не будет лишней даже для самой Беларуси - эксперт

Заявление Александра Лукашенко о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси прокомментировал российский эксперт в области атомной энергетики, политолог Алексей Анпилогов.

"Фактически эта атомная станция не будет лишней даже для самой Беларуси. Я приведу просто несколько цифр, которые заставят, наверное, задуматься многих, которые считают, что атом - это блажь. Например, уровень электрификации белорусских железных дорог сейчас составляет 25 %. Для сравнения, в соседней Российской Федерации это 50 %. То есть, вот, пожалуйста, если вы не хотите тепловозы а хотите экологически чистые электровозы, которые к тому же просто быстрее ездят по железным дорогам, в отличие от тепловозов, вот вам, пожалуйста, применение для атомной энергетики, - пояснил он. - Таких применений масса".