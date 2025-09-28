3.64 BYN
Вторая АЭС не будет лишней даже для самой Беларуси - эксперт
Заявление Александра Лукашенко о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси прокомментировал российский эксперт в области атомной энергетики, политолог Алексей Анпилогов.
"Фактически эта атомная станция не будет лишней даже для самой Беларуси. Я приведу просто несколько цифр, которые заставят, наверное, задуматься многих, которые считают, что атом - это блажь. Например, уровень электрификации белорусских железных дорог сейчас составляет 25 %. Для сравнения, в соседней Российской Федерации это 50 %. То есть, вот, пожалуйста, если вы не хотите тепловозы а хотите экологически чистые электровозы, которые к тому же просто быстрее ездят по железным дорогам, в отличие от тепловозов, вот вам, пожалуйста, применение для атомной энергетики, - пояснил он. - Таких применений масса".
Эксперт в области атомной энергетики также обозначил важность АЭС для искусственного интеллекта. "В Соединенных Штатах собираются возрождать атомную энергетику, потому что им нужно как минимум 30 гигаватт, а то и 50 гигаватт установленной мощности. Это 50 энергоблоков. Да, конечно, в Беларуси, наверное, не будет такого бума, как в США, но, уверяю вас, центры обработки данных, которые можно и нужно размещать в Беларуси, они тоже будут требовать электроэнергии. Тут уже и 2, и 3 энергоблока будут совершенно не лишними", - считает Алексей Анпилогов.