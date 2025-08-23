Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Второй день большого духовного праздника в Браславе начался с торжественного богослужение

Сегодня в Браславе второй день большого духовного праздника. Верующие и священство со всех уголков Беларуси собрались, чтобы почтить святыню края - чудотворную икону Матери Божией Браславской.

В эти минуты идет торжественное богослужение, возглавляет его представитель святого Рима в Беларуси. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 3".

О том, как проходит праздник, подробно расскажем в видеоматериале.

Будславикона Божьей Материрелигияфестиваль