"Вы это не забудете" - чем впечатляет музей в мемориальном комплексе "Хатынь"

Фото Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3c9abe-9df0-4420-b2f8-f9b2dd59c097/conversions/b06c43fa-978c-41f0-a2e7-bfcc87e6cc57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3c9abe-9df0-4420-b2f8-f9b2dd59c097/conversions/b06c43fa-978c-41f0-a2e7-bfcc87e6cc57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3c9abe-9df0-4420-b2f8-f9b2dd59c097/conversions/b06c43fa-978c-41f0-a2e7-bfcc87e6cc57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3c9abe-9df0-4420-b2f8-f9b2dd59c097/conversions/b06c43fa-978c-41f0-a2e7-bfcc87e6cc57-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Sputnik.by

Священное место для белорусов - Хатынь. 149 заживо сожженных жителей, из которых 75 - дети. Олицетворение всех уничтоженных дотла белорусских деревень. Сегодня это не просто уникальный мемориальный комплекс, но и один из главных сакральных источников великой силы белорусского народа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (22.03.2023):

"Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как они ступят ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось. В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой. Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей. Если забудем дорогу в Хатынь, то все повторится. Нам надо этого избежать".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33304b86-070b-4083-9319-164bc7bfbc3f/conversions/64ab2871-be30-4b7f-8e48-da8063c91d49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33304b86-070b-4083-9319-164bc7bfbc3f/conversions/64ab2871-be30-4b7f-8e48-da8063c91d49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33304b86-070b-4083-9319-164bc7bfbc3f/conversions/64ab2871-be30-4b7f-8e48-da8063c91d49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33304b86-070b-4083-9319-164bc7bfbc3f/conversions/64ab2871-be30-4b7f-8e48-da8063c91d49-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент сказал по поводу реконструкции, что не должно быть никакого евроремонта. Нужно максимально сохранить все, что было. Но специалисты понимали, что мемориал был открыт еще в 1969 году. С тех пор выросли новые поколения, у которых изменилось восприятие. Говорить о важном нужно на современном языке. Благодаря техническим решениям удалось не растерять память, а собрать воедино все детали той жуткой картины.

"Вы это не забудете". Так написали журналисты после открытия нового музея в Хатыни. Каменное колесо истории, струящаяся кровь под стеклянным полом, разгромленная комната, обугленный сруб. И, наконец, тот самый пылающий сарай и жуткий треск огня, от которая стынет кровь. По задумке создателей экспозиция должна воздействовать на чувства и эмоции посетителей, здесь каждый предмет со смыслом.

"Сегодня наш первый день в Беларуси, в Минск еще даже не доехали, решили, что это место силы, в первую очередь мы захотели побывать именно здесь", - сказал турист из России Сергей Шарков.

А теперь представьте 12 Хатыней в одном месте. Почти 2 тыс. стариков, женщин, подростков и детей, заживо сожженных или погибших под пулями карателей. Ола исчезла с карты Беларуси, но ее не стереть из нашей памяти.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c90ca73-4f0e-485d-b4d6-bb1715ee7872/conversions/9e71d516-5086-41c2-896c-6c8bf067187f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c90ca73-4f0e-485d-b4d6-bb1715ee7872/conversions/9e71d516-5086-41c2-896c-6c8bf067187f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c90ca73-4f0e-485d-b4d6-bb1715ee7872/conversions/9e71d516-5086-41c2-896c-6c8bf067187f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c90ca73-4f0e-485d-b4d6-bb1715ee7872/conversions/9e71d516-5086-41c2-896c-6c8bf067187f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мемориал посетили мать с дочерью, как выяснилось они не просто туристы. Прадедушку Анны Зыкун сожгли в тот роковой день в Оле. Ее мать Ольга Владимировна, жила в соседней деревне, ей было тогда всего 4 года, малышке посчастливилось выжить. Женщины не скрывают эмоций, ходить без слез по этой земле невозможно.

"Для меня это важно. День Победы - для меня главный праздник в жизни. Этот мемориал - это колоссальная вещь", - подчеркнула правнучка сожженного жителя д. Ола Алла Зыкун.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21a4a083-c371-41cb-bb36-32ceabe2e95e/conversions/6615cff0-a4ff-4504-b94d-ecbdd8f1ec46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21a4a083-c371-41cb-bb36-32ceabe2e95e/conversions/6615cff0-a4ff-4504-b94d-ecbdd8f1ec46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21a4a083-c371-41cb-bb36-32ceabe2e95e/conversions/6615cff0-a4ff-4504-b94d-ecbdd8f1ec46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21a4a083-c371-41cb-bb36-32ceabe2e95e/conversions/6615cff0-a4ff-4504-b94d-ecbdd8f1ec46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. И нет такой семьи, которую бы не затронула война. Может, поэтому так много белорусов вне зависимости от даты на календаре едут к мемориалам почтить память погибших. Анастасия Кожурова приехала в Олу вместе с подругой и детьми. Ее дед пропал без вести на фронте, другой прошел всю войну. Теперь она, внучка победителей, рассказывает своей дочке, как это было на самом деле.

"Нужно знать историю, она циклична, если не будем знать прошлого, у нас не будет будущего", - отметила жительница Светлогорского района Анастасия Кожурова.

"Детская Хатынь" - так называют мемориальный комплекс в агрогородке Красный Берег. Здесь в 1944 году фашисты оборудовали накопительно-пересыльный центр для детей-доноров. Сначала обследовали малышей, а затем отправляли их либо на работы в Германию, либо в другие лагеря, где выкачивали из них кровь. Голодные малыши порой сами подходили к врачам и просили повторить процедуру ради одного - порции сахара.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9db29f66-7e44-4fe6-978c-4f4bbd44781b/conversions/5aaa0b14-e795-4155-811a-6a2acc256b6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9db29f66-7e44-4fe6-978c-4f4bbd44781b/conversions/5aaa0b14-e795-4155-811a-6a2acc256b6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9db29f66-7e44-4fe6-978c-4f4bbd44781b/conversions/5aaa0b14-e795-4155-811a-6a2acc256b6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9db29f66-7e44-4fe6-978c-4f4bbd44781b/conversions/5aaa0b14-e795-4155-811a-6a2acc256b6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

По задумке создателей, весь комплекс - это солнце с расходящимися в разные стороны лучами. Один - лишний - это черная полоса войны, которая не должна была случиться. Добро обязательно побеждает зло. Поэтому на детских рисунках больше позитивных красок, а вокруг мемориала высажен яблоневый сад как символ жизни.