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Выборы-2025, роль СМИ и двойные стандарты Запада обсудят эксперты "Клуба редакторов"
Двойные стандарты Запада в центре внимания гостей и экспертов очередного выпуска "Клуба редакторов".
Почему в национальной электоральной кампании победила вся страна и какие они, особенности политической культуры современных белорусов? Какое моральное право что-то не признавать есть у тех, у кого на самом деле нет никакого выбора?
А также разговор о том, какие вопросы к сервису Google появились у Мининформа Беларуси и какую роль сыграли СМИ в этой избирательной кампании.
Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 31 января сразу после проекта "Фактор.by 60+".