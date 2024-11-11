Вынесен приговор в отношении карателя Хатыни Константина Смовского

Признать виновным в геноциде посмертно. Верховный суд вынес приговор (без назначения наказания) по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского. Он организовал и руководил исполнением карательных операций на белорусской земле в период Великой Отечественной войны. На его руках кровь свыше 4 сотен человек.

Буквально только что мы услышали, как Верховный суд озвучил свое окончательное решение по делу Смовского. Резолютивную часть приговора Высокий суд огласил в присутствии многочисленной прессы. Это и понятно, дело имеет большую общественную значимость. За все те зверства, что он совершил на белорусской земле, Смовский десятилетия оставался безнаказанным, как и многие другие коллаборационисты. Константин Смовский, как руководитель 118-го карательного батальона, обвиняется в геноциде белорусского народа. Исходя из материалов дела, на его руках кровь 433 человек. Больше 130 из них были дети. И это только то, что достоверно известно.

118-й карательный батальон был безжалостен. У него было двойное командование: немецкое и коллаборационистское. Подразделением одновременно руководили немец Эрих Кернер и Константин Смовский - оба майоры. Будучи украинским коллаборационистом, Смовский командовал 118-м батальоном охранной полиции под кураторством немецкого офицера СС и руководил карательными операциями: заходя в населенный пункт, они грабили и поджигали дома, а самих жителей сгоняли к амбарам, либо сжигали живьем, либо расстреливали.

В суде дело Смовского рассматривали больше месяца. На минувшей неделе прошли судебные прения сторон. Заметим, что выступление гособвинителя в суде длилось около двух часов. В свою очередь адвокат заметил, что судебный процесс проведен на высочайшем уровне: каждый из 49 томов дела был исследован в суде, допрашивались свидетели – их в деле фигурировало 70 человек. Кто не смог приехать на слушания, их показания оглашались.

После войны Смовский бежал на Запад и умер в США в 1960 году. Дожив до 70 лет, он никогда не привлекался к ответственности за те зверства, что он совершил. Власти этих стран "предпочли не интересоваться кровавым прошлым этого человека". И нужно отметить, в итоге Смовский занял видное положение в националистических украинских эмигрантских кругах.