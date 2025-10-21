Выше всех похвал: журналисты России и Беларуси продегустировали кобринские сыры и мороженое

Около 30 журналистов России и Беларуси сегодня прибыли в Брестскую область. Для них организовали пресс-тур на тему "Обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства".

За несколько дней они познакомятся с разными видами белорусского производства и лично убедятся в их впечатляющих возможностях, а главное - качестве продукции.

Первым пунктом в пресс-туре стал Кобринский маслодельно-сыродельный завод предприятия "Ровесник" Брестской области. Оно было образовано в 1939-м на месте старых царских казарм и сегодня среди лучших в молочной отрасли страны. Процесс создания продукции тонкий и технологичный, буквально целое искусство. В сутки здесь перерабатывают до 650 т молока. Ассортимент богатый, около 150 наименований. Есть и свежие новинки, но бренд Кобрина - это сыры.

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода: "Основной продукт, производимый на предприятии, более 70 %, - это сыры твердые и полутвердые. За 2024 год экспорт товаров составил 96,6 млн долларов. Основной экспортер - это Российская Федерация, все ее регионы. Мы представлены в каждом регионе посредством дистрибуции. Удельный вес сыров занимает в экспорте 85 млн. Мороженое тоже занимает до 5-7 % выручки".

Кстати, популярное кобринское мороженое знают и в Китае. Свою продукцию предприятие также поставляет и в страны Азии, а еще недавно здесь запустили новую камеру созревания сыров. Акцент сделан на модернизацию производства. Участники пресс-тура оценили оснащение и мощности завода, убедились в высоком качестве молочных продуктов из Кобрина.

Екатерина Детушева, шеф-редактор сайта газеты "Рязанские ведомости" (Россия)

Екатерина Детушева, шеф-редактор сайта газеты "Рязанские ведомости" (Россия): "Впечатления замечательные, вкусовые качества замечательные. Сыр "Гауда" вообще выше всех похвал. С удовольствием на дегустации попробовали. Я теперь понимаю, что буду искать сыры именно этого производства. В Беларусь приехала впервые. Наш город Рязань побратим с Брестом, поэтому было интересно, конечно же, посмотреть. Очень чисто, очень красиво, очень светло".

Захар Акопов, автор и ведущий программы "Неделя Союзного государства" телекомпании "БелРос" (Россия)

Захар Акопов, автор и ведущий программы "Неделя Союзного государства" телекомпании "БелРос" (Россия): "Белорусские продукты на российском рынке всегда славились своим качеством. Каждый покупатель в России знает белорусскую молочку, белорусские сыры, разные продукты. Также одежда, обувь - это всегда бренды качественные, именно поэтому они пользуются спросом. В самой Брестской области первый раз, до этого были в других регионах Беларуси. Очень, как и везде, чисто, красиво, ухоженно, очень спокойно".