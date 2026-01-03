3.71 BYN
Высокотехнологичная выставка "Моя Беларусь" приглашает в путешествие в завтрашний день
В Минске продолжает работу уникальная выставка "Моя Беларусь". Ее должен посетить каждый белорус. Там 8 тематических блоков: от прорывов в медицине и сельском хозяйстве, победы в спорте, новые туристические точки. Там по-настоящему осознаешь, насколько современной и прогрессивной стала наша страна. И все это созидательный труд белорусов.
Выставка "Моя Беларусь" - это не просто экспозиция, а целое высокотехнологическое путешествие в завтрашний день, а именно в Беларусь будущего. Здесь все об этом говорит. В каждой зоне свои уникальные активности, которые дополнены иммерсионными технологиями, эффектами дополненной реальности и виртуальными тренажерами.
Примерить на себя роль опытного агрария, научиться управлять вертолетом или сесть за руль мотоцикла - на этой площадке нет ничего невозможного. Экспозиция разделена на 8 тематических зон, каждая со своим характером. Так, в разделе "Прогрессивная медицина" гостей знакомят с передовыми научными разработками и предлагают пройти краткий курс по оказанию первой помощи.
В разделе "Технологии безопасности" - экспозиция силовых ведомств. Здесь гостям предлагают полное погружение - можно примерить на себя настоящую экипировку или проверить меткость в интерактивном тире.
Самых маленьких гостей буквально не оттащить от возможности сесть за руль настоящего милицейского мотоцикла.
Выставка разделилась на 2 тематических пространства. Одно - территория будущего, где собраны главные технические прорывы. Другое - сердце нашей культуры, где оживает наследие предков. В этой зоне каждый регион раскрывается как отдельный мир со своим колоритом. Поверьте, за час обойти все локации просто невозможно, масштаб впечатляет.
Это отличный шанс за один день узнать о своей стране все самое важное и интересное. Время еще есть - погрузиться в эту атмосферу можно вплоть до 23 февраля.
Выставка "Моя Беларусь" - это хорошая возможность провести время с пользой. Особенно сюда стоит приезжать большими компаниями и целыми семьями. Здесь и взрослые, и дети найдут занятия по интересам. Напомним: вход на выставку свободный и бесплатный. Для посетителей организованы 2 автобусных маршрута - от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская". Поэтому приглашаем приехать сюда и своими глазами увидеть, какая Беларусь современная и прогрессивная.