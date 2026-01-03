Высокотехнологичная выставка "Моя Беларусь" приглашает в путешествие в завтрашний день

В Минске продолжает работу уникальная выставка "Моя Беларусь". Ее должен посетить каждый белорус. Там 8 тематических блоков: от прорывов в медицине и сельском хозяйстве, победы в спорте, новые туристические точки. Там по-настоящему осознаешь, насколько современной и прогрессивной стала наша страна. И все это созидательный труд белорусов.

Выставка "Моя Беларусь" - это не просто экспозиция, а целое высокотехнологическое путешествие в завтрашний день, а именно в Беларусь будущего. Здесь все об этом говорит. В каждой зоне свои уникальные активности, которые дополнены иммерсионными технологиями, эффектами дополненной реальности и виртуальными тренажерами.

Примерить на себя роль опытного агрария, научиться управлять вертолетом или сесть за руль мотоцикла - на этой площадке нет ничего невозможного. Экспозиция разделена на 8 тематических зон, каждая со своим характером. Так, в разделе "Прогрессивная медицина" гостей знакомят с передовыми научными разработками и предлагают пройти краткий курс по оказанию первой помощи.

В разделе "Технологии безопасности" - экспозиция силовых ведомств. Здесь гостям предлагают полное погружение - можно примерить на себя настоящую экипировку или проверить меткость в интерактивном тире.

Самых маленьких гостей буквально не оттащить от возможности сесть за руль настоящего милицейского мотоцикла.

Выставка разделилась на 2 тематических пространства. Одно - территория будущего, где собраны главные технические прорывы. Другое - сердце нашей культуры, где оживает наследие предков. В этой зоне каждый регион раскрывается как отдельный мир со своим колоритом. Поверьте, за час обойти все локации просто невозможно, масштаб впечатляет.

Это отличный шанс за один день узнать о своей стране все самое важное и интересное. Время еще есть - погрузиться в эту атмосферу можно вплоть до 23 февраля.