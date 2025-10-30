3.71 BYN
Высшая точка Беларуси: гора Дзержинская станет новым туристическим центром
Автор:Редакция news.by
Новый туристический центр - на высшей точке Беларуси. Гора Дзержинская станет привлекательнее для гостей района.
В Год благоустройства туристический потенциал решили раскрыть с акцентом на историю уникальной достопримечательности. Здесь открыли Музей валунов под открытым небом. Каменную летопись создали совместно с геологами Национальной академии наук.
Во время республиканского субботника на прилегающей территории высадили несколько сотен деревьев и кустарников, установили стенд с подробной информацией и QR-кодами.
Высота вершины горы Дзержинская - 345 м над уровнем моря. Это наивысшая точка Беларуси. В концепции развития туристического маршрута - создание парка с соответствующей инфраструктурой для отдыха.