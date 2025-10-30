Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Высшая точка Беларуси: гора Дзержинская станет новым туристическим центром

Новый туристический центр - на высшей точке Беларуси. Гора Дзержинская станет привлекательнее для гостей района.

В Год благоустройства туристический потенциал решили раскрыть с акцентом на историю уникальной достопримечательности. Здесь открыли Музей валунов под открытым небом. Каменную летопись создали совместно с геологами Национальной академии наук.

Во время республиканского субботника на прилегающей территории высадили несколько сотен деревьев и кустарников, установили стенд с подробной информацией и QR-кодами.

Высота вершины горы Дзержинская - 345 м над уровнем моря. Это наивысшая точка Беларуси. В концепции развития туристического маршрута - создание парка с соответствующей инфраструктурой для отдыха.

Разделы:

ОбществоТуризм

Теги:

туризм