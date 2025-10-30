Высшая точка Беларуси: гора Дзержинская станет новым туристическим центром

Новый туристический центр - на высшей точке Беларуси. Гора Дзержинская станет привлекательнее для гостей района.



В Год благоустройства туристический потенциал решили раскрыть с акцентом на историю уникальной достопримечательности. Здесь открыли Музей валунов под открытым небом. Каменную летопись создали совместно с геологами Национальной академии наук.



Во время республиканского субботника на прилегающей территории высадили несколько сотен деревьев и кустарников, установили стенд с подробной информацией и QR-кодами.