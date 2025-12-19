Выставка достижений "Моя Беларусь" пройдет в Минске с 19 декабря по 23 февраля

19 декабря в Минском международном выставочном центре официально откроется выставка достижений суверенной страны. На 14 тысячах квадратных метров - технологии, разработки и продукты, созданные знаниями и руками белорусов.

Выставка "Моя Беларусь" стала более интерактивной, но сохранила лучшие традиции. Представлены промышленные предприятия, пищевая промышленность, культура, туризм - есть на что посмотреть.