Выставка достижений "Моя Беларусь" пройдет в Минске с 19 декабря по 23 февраля
Автор:Антон Малюта
19 декабря в Минском международном выставочном центре официально откроется выставка достижений суверенной страны. На 14 тысячах квадратных метров - технологии, разработки и продукты, созданные знаниями и руками белорусов.
Выставка "Моя Беларусь" стала более интерактивной, но сохранила лучшие традиции. Представлены промышленные предприятия, пищевая промышленность, культура, туризм - есть на что посмотреть.
К Минскому международному выставочному центру пустят дополнительные бесплатные автобусы от станций метро "Пушкинская" и "Академия наук".