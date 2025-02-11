Выставку "Моя Беларусь" посетили 400 тыс. человек. Почему она вызвала такой ажиотаж

Фото: belta.by

Выставка "Моя Беларусь" вызвала огромный интерес со стороны людей. За месяц ее посетили более 400 тыс. человек.

О чем говорит такой большой отклик? Как отреагировали на выставку иностранные граждане, рассказала в "Актуальном интервью" заместитель директора по выставочной деятельности НВЦ "БелЭкспо" Виктория Агафонова.

Виктория Агафонова:

"Такой отклик говорит о том, что организаторам выставки "Моя Беларусь" удалось рассказать о стране все на одном мероприятии. И сделать это получилось через понятные и современные каналы коммуникации, понятные, в том числе, и для молодежи".

Она также отметила, что на выставке удалось создать и особую душевную атмосферу, поэтому было много счастливых детских глаз и позитивных отзывов от взрослых. Кстати, на локации "Всем сердцем с Беларусью" посетители выставки оставили более 11 тыс. пожеланий и отзывов.

Выставку посетили и много иностранцев. В первую очередь это были гости из Российской Федерации, которые традиционно выбирают гостеприимную Беларусь для проведения новогодних каникул.