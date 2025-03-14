"Выступление было классное". Матвиенко о речи Лукашенко в Совете Федерации

Об исторической речи Президента Беларуси Александра Лукашенко в Совете Федерации рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Для нас большая честь, что в рамках своего первого официального зарубежного визита, который состоялся в Россию, он посчитал необходимым прийти в верхнюю палату российского парламента, тем самым подчеркнуть значимость такой народной дипломатии в лице парламента и в то же время Совет Федерации - Палата регионов, которая очень много делает для укрепления межрегиональных связей между Россией и Беларусью, я бы сказала, что это такой каркас Союзного государства, - отметила Матвиенко. - Александр Григорьевич лично уделяет огромное внимание взаимодействию наших регионов. Мы поблагодарили его за оказанную честь и, конечно, под впечатлением от его выступления. Мощное, яркое, как всегда, эмоциональное, содержательное. И в то же время фундаментальное".

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По ее словам, это была речь одного из самых ярких политических деятелей современности. И очень важно, что она была в чем-то и личная.

"Потому что именно Александр Григорьевич Лукашенко стоял у истоков создания нашего Союзного государства. Ровно 35 лет назад, в 1990 году, как раз в марте 1990 года, он был избран депутатом Верховного совета Беларуси. С этого начался его политический путь. И он очень мудрый, дальновидный политик, потому что именно он был инициатором такого сближения России и Беларуси, понимая, что у нас общая история, общая культура, общие традиции, что мы два очень близких народа, нам друг без друга не жить, как в песне поется. И был очень последовательный в этом. То есть это была его идеология. И он через все годы, когда были желающие развести отношения между Россией и Беларусью, все это стоически переносил и проводил эту линию. И, к счастью, с приходом Владимира Владимировича Путина он получил единомышленника в лица нашего президента, - рассказала Матвиенко. - Между ними очень хорошие, теплые, искренние отношения. И они вдвоем подписали договор, начали выстраивать углубленную интеграцию наших экономик, вообще, интеграцию наших государств в самых разных сферах, понимая, что вместе мы будем, каждое из государств, в два раза сильнее, что наше взаимодействие в нем огромный не только потенциал, но синергия, которая даст, прежде всего, результаты для наших народов, народа Беларуси и России. Все, что мы делаем, это для того, чтобы наши люди лучше жили".

Также она напомнила, что в 2024 году Союзному государству исполнилось 25 лет. "Это были непростые годы, но мы создали уникальный, аналогов которого в мире нет, проект интеграционного объединения двух государств при сохранении суверенитета, но взаимовыгодный, взаимодополняющий, взаимоуважительный. И пошли дальше. Это не только единое экономическое пространство, промышленное, таможенное, там иное. Но это еще и единое пространство возможностей для наших людей".

Она отметила, что сегодня граждане Беларуси и России могут учиться в вузах, в любых учебных заведениях друг друга. Отсутствует визовый режим. Граждане имеют право на труд, равные права, даже могут участвовать в муниципальных выборах двух стран и так далее. "С 1 марта наши президенты поддержали нашу идею. Более комфортные условия будут для телефонных переговоров между гражданами наших стран".

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