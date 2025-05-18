"Вызов" пройден - в Беларуси завершился второй сезон республиканского военно-патриотического турнира

Завершился второй сезон республиканского военно-патриотического турнира "Вызов". В нем принимали участие 140 школьников со всех уголков Беларуси. Место дислокации - полигон учебного центра Военной академии в Борисовском районе.

Лидером турнира стала команда из Гомеля. Далее Барановичи, Слоним и Смолевичи. "Вызову" уже два года. Всего за это время в состязаниях на силу и выносливость приняли участие три сотни ребят. Инициатором военных сборов для школьников выступили "Патриоты Беларуси". Проект поддержали министерства обороны и образования.