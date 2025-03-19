"Я лучше сяду в белорусскую тюрьму" - история о том, как живется в Литве уехавшей белоруске

Елена переехала в Литву в мае 2023 года по политическим причинам. И до сих пор она ждет решения по предоставлению ей убежища. Точнее, ей было в нем отказано литовской стороной и сейчас идет процесс обжалования этого решения в суде. А пока она не получила в этой стране какого-то официального статуса, к ней, соответственно, так и относятся.

"Я пыталась здесь устроиться на работу, - рассказала Елена, - причем именно в литовский коллектив, чтобы быстрее выучить язык и интегрироваться в культуру. Но я столкнулась с травлей со стороны литовцев из-за того, что не знаю языка. Был очень большой конфликт. Хоть ты и суперценный сотрудник, за тебя не заступятся, всегда приоритет отдадут литовцу, даже если у него будет квалификация ниже".

А еще литовские работодатели не выполняют условия по зарплате. "То есть здесь очень легко обмануть такого сотрудника, как я, у которого нет легального статуса - пообещать одни условия, а по факту выполнить совершенно другие. И ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что даже договор, который ты подписываешь, на литовском языке. Если ты не согласен его подписать, то ты просто не получаешь эту работу. Ну а жить тогда за что? Не за что. Денег у тебя нет. Ты подписываешь, что дают. В итоге оказывается, что там совершенно не то и зарплата там в два раза ниже", - поделилась Елена.

Но это еще не все. Даже если ты пытаешься быть самым удобным членом общества, нигде ничего не нарушать, нигде никого не напрягать, ничего не просить, оказывается, что этого недостаточно, что ты должен быть еще более удобным членом общества.

Просто хочется лечь на рельсы и навсегда покончить с этой проблемой… Елена

"У меня есть психолог, - рассказала девушка, - которая мне готова помогать бесплатно, и она меня вытаскивает из этой ямы. Сейчас мы уже стабилизировали мое состояние. Но было очень тяжело. Было просто ужасно".

А еще Елена обращалась за помощью в небезызвестный Freedom House и лично к Витису Юрконису. "Он [Юрконис] знает о моем кейсе. Мы с ним даже разговаривали. И после этого разговора я больше не хочу общаться с этой организацией. Он со мной поговорил, нашел во мне угрозу национальной безопасности Литвы. Я не хотела бы, чтобы больше обо мне он что-нибудь слышал, видел, знал и как-то участвовал в оказании мне помощи. Во-первых, это невозможно, потому что у моего паспорта почти истек срок действия, и я не знаю, куда там можно вклеить гуманитарную визу. А во-вторых, я лучше сяду в белорусскую тюрьму, чем приму помощь от такого человека. Когда мне было и так тяжело, он просто добил. И сейчас он дает интервью и рассказывает, как белорусам здесь круто", - подытожила Елена.