Йозеф Мигаш: Люди просто хотят мира

"Вопрос действительно очень важный. Нужно откровенно признать, что проблемы ощущают и жители Западной Европы, и Центральной, и Восточной. Необходимо подходить к таким конференциям и переговорам более конкретно, результативно и ответственно, чтобы в итоге прийти к стабильности. Поэтому я очень приветствую эту конференцию".

"Даже прозвучало предупреждение: если мы будем только говорить, а не приходить к конкретным результатам, можем дойти не только до грани большого конфликта в Европе, но и до такой точки, когда уже будет поздно. Люди просто хотят мира. Я считаю, что мир должен быть основной ценностью, ключевой категорией, с которой нужно работать и в политике, и в дипломатии. Просто играть каждый за свои интересы - это очень опасно и неправильно", - отметил Йозеф Мигаш.