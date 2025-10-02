3.66 BYN
Юный минчанин создал порядка 50 анимационных фильмов
Развитие способностей юных белорусов является важным направлением государственной политики. В Беларуси создаются все необходимые условия для раскрытия потенциала детей, их социального развития и приобщения к культурным ценностям.
Порядка 50 мультфильмов насчитывается в коллекции Александра Шидловского. Увлекаться анимацией ученик столичной гимназии № 6 начал еще 5 лет назад. Обучался он с семьей по видеоурокам.
"Часто идеи приходят из стихотворений, а героев я делаю из подручных материалов", - поделился Александр Шидловский.
Чтобы отточить все навыки, парень занимался рисованием, посещал занятия по валянию, обучался компьютерной графике. C техникой stop motion помогла мама.
Елена Шидловская, мама Александра:
"У нас есть мультстанок, который создан для удержания телефона. Мы его крепим к столу и к любой поверхности".
Создание анимационных мультфильмов - процесс кропотливый, да и работа командная: нужно написать текст сюжета, снять, озвучить и смонтировать. С этим Александру помогают два старших брата. К слову, у Елены Шидловской когда-то была мечта - открыть кружок по анимации для детей.
Творчество юного минчанина получило признание на республиканских и международных конкурсах. Сейчас в планах - создание 20-минутного мультфильма.
Творческие увлечения требуют ярких впечатлений, эмоций, нового опыта, а в Беларуси создаются все условия для социального развития детей.