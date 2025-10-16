Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Юридический факультет БГУ отмечает 100-летие

Юридический факультет БГУ в 2025 году отмечает вековой юбилей. К столетию здесь состоится первый белорусский научно-образовательный конгресс. Утвержден и нагрудный знак отличия.

На факультете готовят специалистов по специальностям - правоведение, экономическое право, политология, юриспруденция.

Андрей Шидловский, декан юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент:

"На нашем факультете обучается около 3 тыс. студентов и магистрантов. Это один из крупнейших факультетов в БГУ и в целом в Республике Беларусь. У нас 250 преподавателей, которые работают на благо нашей страны, участвуют в различных научных и экспертных советах".

На факультете уже более 20 лет проводится Белорусская студенческая юридическая олимпиада. Победителей поощряют из специального фонда Президента. Также факультет участвует во многих республиканских и международных олимпиадах.

