Юридический факультет БГУ отмечает 100-летие

Юридический факультет БГУ в 2025 году отмечает вековой юбилей. К столетию здесь состоится первый белорусский научно-образовательный конгресс. Утвержден и нагрудный знак отличия.

"На нашем факультете обучается около 3 тыс. студентов и магистрантов. Это один из крупнейших факультетов в БГУ и в целом в Республике Беларусь. У нас 250 преподавателей, которые работают на благо нашей страны, участвуют в различных научных и экспертных советах".