Юридический факультет БГУ отмечает 100-летие
Юридический факультет БГУ в 2025 году отмечает вековой юбилей. К столетию здесь состоится первый белорусский научно-образовательный конгресс. Утвержден и нагрудный знак отличия.
На факультете готовят специалистов по специальностям - правоведение, экономическое право, политология, юриспруденция.
Андрей Шидловский, декан юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент:
"На нашем факультете обучается около 3 тыс. студентов и магистрантов. Это один из крупнейших факультетов в БГУ и в целом в Республике Беларусь. У нас 250 преподавателей, которые работают на благо нашей страны, участвуют в различных научных и экспертных советах".
На факультете уже более 20 лет проводится Белорусская студенческая юридическая олимпиада. Победителей поощряют из специального фонда Президента. Также факультет участвует во многих республиканских и международных олимпиадах.