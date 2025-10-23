Юридический факультет БГУ отмечает юбилей

Юридический факультет БГУ отмечает 100-летний юбилей. По случаю праздника факультет организовал Международный юридический конгресс, где собрались не только самые звездные выпускники, но и представители международных научных школ.

Для юрфака наука - это приоритет: в учреждении за все годы существования преподавали более 80 докторов наук.