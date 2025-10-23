3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Юридический факультет БГУ отмечает юбилей
Автор:Редакция news.by
Юридический факультет БГУ отмечает 100-летний юбилей. По случаю праздника факультет организовал Международный юридический конгресс, где собрались не только самые звездные выпускники, но и представители международных научных школ.
Для юрфака наука - это приоритет: в учреждении за все годы существования преподавали более 80 докторов наук.
За целый век юрфак БГУ стал настоящей кузницей кадров. Он выпустил более 35 тыс. юристов. Среди выпускников факультета - выдающиеся юристы, следователи, судьи, руководители госорганов. Сегодня там обучается около 3 тыс. студентов по специальностям "правоведение", "экономическое право" и "политология".