Юридический факультет БГУ отмечает юбилей

Юридический факультет БГУ отмечает 100-летний юбилей. По случаю праздника факультет организовал Международный юридический конгресс, где собрались не только самые звездные выпускники, но и представители международных научных школ.

Для юрфака наука - это приоритет: в учреждении за все годы существования преподавали более 80 докторов наук.

За целый век юрфак БГУ стал настоящей кузницей кадров. Он выпустил более 35 тыс. юристов. Среди выпускников факультета - выдающиеся юристы, следователи, судьи, руководители госорганов. Сегодня там обучается около 3 тыс. студентов по специальностям "правоведение", "экономическое право" и "политология".

