Юридическому факультету БГУ - 100!

Один из старейших факультетов в стране отмечает вековой юбилей. Подсчитаем общее число звездных выпускников

Качество, традиции и приоритеты - юридический факультет БГУ отмечает 100-летний юбилей. За вековую историю его выпускниками стали более 35 тыс. юристов. Среди них свыше 80 докторов юридических наук, 84 заслуженных юриста, члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси, министры, депутаты и послы. Сегодня факультет готовит специалистов по трем специальностям - "правоведение", "экономическое право" и "политология".

Есть особый символизм начинать репортаж о старейшем факультете страны из музея землеведения - ведь по поручению главы государства каждая правовая норма, принятая в парламенте, должна исходить, что называется, от земли, а право - это и есть краеугольный камень государственного строительства.

С чего начиналось право?

Истоки юридического факультета ведут к первым дням открытия БГУ, когда в 1921 году в его составе был образован факультет общественных наук. Его деканом стал Всеволод Игнатовский, а преподавал историю государства первый ректор БГУ Владимир Пичета. В 1964 году здесь откроют Совет правовой помощи населению, а потом каждые 5 лет будут открывать новые кафедры и специальности, отвечающие всем вызовам времени.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"Это первый столетний юбилей факультета в нашем университете. И в свое время Белорусский государственный университет был первым университетом молодой страны и явился своего рода таким откликом на запросы со стороны государства. И вот в течение уже практически 104 лет является одним из столпов белорусской государственности. То же самое можно сказать и о юридическом факультете благодаря тем традициям, тем людям, которые здесь работают. Это не только место обучения студентов, это еще и экспертные форумы, площадки".

Звездные выпускники юрфака БГУ

Если спросить выпускников факультета о том, какой он? Кто-то назовет его закрытым клубом, кто-то сообществом единомышленников. Ведь даже спустя десятки лет все дороги ведут на юрфак. Минимум три десятка звездных выпускников - дипломатов, судей, министров, парламентариев удалось подсчитать нашей творческой группе. Говорят, что на факультете проще перечислить тех, кто на нем не учился. А еще мы узнали, что в разные годы однокурсниками были Наталья Петкевич и Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Валерий Калинкович, Наталья Карпович и Валерий Мицкевич и еще много таких интересных комбинаций. Например, автор сюжета - тоже выпускница этого факультета.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

"Получив образование, каждый занялся своей работой. Все равно традиция существует у нас, каждые пять лет наши курсы собираются. Я знаю, что и другие выпускники других лет тоже самое делают".

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:

"Люди, которые учились и стали выпускниками юридического факультета, преподаватели юридического факультета, это люди, которые, в общем-то, создавали по крупицам правовую систему нашей суверенной страны".

Секрет о том, как подготовить выпускника, который претендует минимум на высший класс государственного служащего, нам так и не раскрыли. У каждого такого именитого выпускника либо красный диплом, либо участие в Белорусской студенческой юролимпиаде, у которой в этом году тоже 20-летний юбилей. Юрфак сегодня - это один из высоких баллов для поступления, 14 кафедр, 250 преподавателей, среди которых 23 доктора и 140 кандидатов наук.

Наталья Бондаренко, завкафедрой юридического факультета БГУ:

"Любимое дело, которому я, конечно, себя сполна отдаю и пытаюсь развивать свою научную школу. Будущее - это, конечно, студенты, глядя в глаза которых, ты понимаешь, ради чего ты все это делаешь, и которые вдохновляют".

Мария Алещенко, магистрант юридического факультета БГУ:

"Юридическая Олимпиада - это одно из самых ярких воспоминаний, потому что я познакомилась с прекрасными людьми, с которыми мы общаемся по сей день. Я думаю, что по жизни пойдем дальше. И действительно, сообщество олимпиадников, оно такое, очень сплоченное".