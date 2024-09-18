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За 2024-й зафиксировано 1,4 тыс. вылетов вдоль границ с территории Польши и стран Балтии
Стремясь сохранить свою гегемонию, коллективный Запад стремительно наращивает военный потенциал, усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства. Уже сейчас в Польше и странах Балтии развернуты значительные по-боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. И как сегодня заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович, система противовоздушной обороны еженедельно фиксирует десятки вылетов разведывательной авиации стран Североатлантического альянса. В текущем году зафиксировано 5 фактов нарушения западной воздушной границы. Очевидно, что блок НАТО заблаговременно готовится к вооруженному конфликту против наших стран.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
"Еженедельно мы фиксируем до 40 вылетов разведывательной авиации именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали 1,4 тыс. вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений госграниц Союзного государства. Была нарушена 15-километровая зона. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам, патрулировали в особых случаях боевых дежурств. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку".
Единое небо - единая оборона
Единое небо - единая оборона. Как противостоять атакам агрессивной политики Запада, обсуждали в Минске военные эксперты на полях 59-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран - участниц СНГ. Открывая форум, начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отметил, что военное сотрудничество - важный фактор безопасного развития как каждого отдельного государства, так и СНГ в целом.
Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:
"Как отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, поддержание межнационального мира - один из приоритетов государственной политики. Очевидно, что этот принцип также разделяют и в странах Содружества. В этой связи наиболее актуальным является неразделимость позиций наших государств и оборонных ведомств по ряду принципиальных вопросов, в том числе и в военной сфере".
Эту встречу белорусская сторона для себя отметила, как крайне положительную. А именно в части военно-технического сотрудничества с Россией: это развитие учебно-боевых центров по противовоздушной обороне, которые находятся у нас в стране.
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