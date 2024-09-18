За 2024-й зафиксировано 1,4 тыс. вылетов вдоль границ с территории Польши и стран Балтии

Стремясь сохранить свою гегемонию, коллективный Запад стремительно наращивает военный потенциал, усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства. Уже сейчас в Польше и странах Балтии развернуты значительные по-боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. И как сегодня заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович, система противовоздушной обороны еженедельно фиксирует десятки вылетов разведывательной авиации стран Североатлантического альянса. В текущем году зафиксировано 5 фактов нарушения западной воздушной границы. Очевидно, что блок НАТО заблаговременно готовится к вооруженному конфликту против наших стран.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Еженедельно мы фиксируем до 40 вылетов разведывательной авиации именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали 1,4 тыс. вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений госграниц Союзного государства. Была нарушена 15-километровая зона. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам, патрулировали в особых случаях боевых дежурств. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку".

Единое небо - единая оборона

Единое небо - единая оборона. Как противостоять атакам агрессивной политики Запада, обсуждали в Минске военные эксперты на полях 59-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран - участниц СНГ. Открывая форум, начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отметил, что военное сотрудничество - важный фактор безопасного развития как каждого отдельного государства, так и СНГ в целом.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Как отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, поддержание межнационального мира - один из приоритетов государственной политики. Очевидно, что этот принцип также разделяют и в странах Содружества. В этой связи наиболее актуальным является неразделимость позиций наших государств и оборонных ведомств по ряду принципиальных вопросов, в том числе и в военной сфере".