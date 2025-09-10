За 3 месяца в лесах Беларуси потерялось более 160 человек

Ежегодно с наступлением сезона сбора ягод и грибов в лесах теряется большое количество людей. Белорусы забывают о правилах безопасности. За 3 месяца в лесах страны потерялось более 160 человек, среди них и дети.

Лесами в Беларуси занято более 8 млн гектаров. Средняя лесистость превышает 40 %. Только в течение 2024 года в лесных массивах потерялись и были найдены более 400 человек.

Кто-то, поблуждав 2-3 часа, находит дорогу к дому сам, а кого-то приходится искать, привлекая специальные службы - спасателей, милицию, лесников и даже жителей окрестных деревень. Спасатели ежедневно оказывают помощь тем, кто заблудился в лесу.

Илья Боднар, замначальника Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР":

"Вся поисково-спасательная служба МЧС ежедневно готова к проведению поисковых работ в экосистемах. Для этого она оснащена специальной техникой: транспортом для доставки личного состава, машинами высокой проходимости. В каждом подразделении есть квадроциклы, зимой используются снегоходы и багги, а для болотистой местности предназначен вездеход "Шерп".

Как только человек пропадает, начинается поиск - на счету каждая минута. Ошибочно полагать, что заблудиться может только "новичок". Перед выходом в лес нужно внимательно изучить прогноз погоды на предстоящие сутки. Не отправляйтесь в лес в одиночку и не отпускайте без сопровождения ваших близких.