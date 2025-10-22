За 9 месяцев в Беларуси обвинительные приговоры вынесены в отношении 120 человек за экстремизм

За 9 месяцев 2025 года в Беларуси обвинительные приговоры в порядке спецпроизводства вынесены в отношении 120 человек за экстремистские преступления. Такие данные озвучил глава белорусского надзорного ведомства Андрей Швед, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ в Душанбе.

Участники обсудили вопросы от конфискации и автоматизации рабочих процессов до противодействия преступности и борьбы с терроризмом.

Андрей Швед также провел встречу с российским коллегой. Во время переговоров стороны отдельно остановились на вопросах правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, повышения квалификации кадров и совместной работе по защите прав и свобод. Подчеркнули важное значение совместной работы по расследованию преступлений нацизма в годы войны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Сегодня у нас как никогда налажены тесные отношения по всем направлениям, по всем сферам надзорной деятельности. К слову, только в рамках работы Следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси по делу о геноциде мы ежедневно в режиме онлайн получаем тысячи и тысячи страниц ранее неизвестных документов. Это документы штабов соединений частей вермахта, которые принимали участие в карательных операциях на территории БССР, на Псковщине, Брянщине, на Смоленщине, в других регионах Российской Федерации. Сегодня эти документы впервые доводятся до общественности".