За что белорусы голосовали в 2022 году, чтобы не повторить погромов 2020-го

В Беларуси одним из важнейших вопросов всегда было обеспечение безопасности граждан. И чтобы себя обезопасить, в 2022 году белорусский народ выбирал новую модель государственного развития. В феврале прошел республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Факт В суверенной стране механизм прямого совета власти с народом по важнейшим вопросам развития общества был использован четырежды - в 1995, 1996, 2004 и 2022 годах.

Участие в плебисците приняли 78,63 % избирателей. Это 5 359 403 белоруса. Более 82 % из них поддержали принятие поправок в основной закон.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Граждане проявляют достаточно высокую активность на избирательных кампаниях. Республиканский референдум 2022 был особенно значимым для нашей страны. Я думаю, каждый понимал его судьбоносное значение, поэтому и процент явки был высоким. В общем можно сказать, что ряд обстоятельств способствовал высокой активности".

В бюллетене было всего две графы: "за" и "против".

Еще на стадии обсуждения в ходе многочисленных диалоговых площадок люди поднимали вопрос о том, что брак - это союз мужчины и женщины и это необходимо зафиксировать в Конституции. Никаких "родителей № 1 и № 2". Есть мама и папа - точка.

Белорусы также поддержали предложения о том, что государство должно обеспечивать сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Во избежание повторения событий августа 2020 года белорусы выступили за внесение в Конституцию изменений, которые касаются выборов главы государства и распределения части его полномочий:

для кандидатов в президенты возрастной ценз увеличили с 35 до 40 лет;

ценз непрерывного проживания кандидатов в стране увеличили с 10 до 20 лет;

кандидатом может стать гражданин Беларуси, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества";

нахождение на посту Президента для одного человека ограничено двумя сроками.

В стране появляется новый институт с конституционным статусом - Всебелорусское народное собрание. Его наделили широкими полномочиями. Например, правом смещать с должности Президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны режим чрезвычайного или военного положения.

Новшеством становится проведение выборов депутатов в единый день голосования в последнее воскресенье февраля. Это и есть перемены, которые хотел народ, движение в будущее, принятое правом голоса большинства, а не улицами и погромами.