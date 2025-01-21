Кто помешал завершению конфликта между Россией и Украиной еще в 2022 году

Как начиналась специальная военная операция в Украине и что ее спровоцировало, рассказали в проекте "Время выбрало нас".

Вечером 23 февраля 2022 года примерно в 22:00 Донбасс обратился к России за помощью от агрессии со стороны Украины.

К тому моменту натовская коалиция уже нашпиговала Украину различными видами вооружений и боеприпасов. Конфликт на Донбассе, начавшийся с гражданского противостояния запада Украины и востока после неконституционного свержения власти на Майдане, грозил перейти в новую острую фазу. К 2022 году на Донбассе жертв среди гражданских уже было около 5 тыс.

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. На этот конфликт у натовской коалиции были очень большие планы.

Задачами российской армии, как объявлялось с самого начала, являлись денацификация и демилитаризация Украины.

На протяжении десятилетий Запад нарушал обещание не расширять НАТО. Шаг за шагом инфраструктура Северо-Атлантического альянса приближалась к границам Российской Федерации. При этом НАТО не скрывало, что Россия - враг. А здесь еще и появились заявления Зеленского о том, что ВСУ в ближайшее время начнут возвращение Крыма и Донбасса, а ядерное оружие необходимо вернуть в Украину.

С такой перспективой Россия получала террор русскоязычного населения на вышеназванных территориях и вражеские режимы по периметру: в Прибалтике, Польше, Украине, Грузии. И базы НАТО с временем подлета ракет до кремля в несколько минут. Не сдавался только один из самых лакомых кусков для западной военщины - Республика Беларусь.

Путин с 2014 года призывал разработать новую формулу стратегической безопасности в регионе, просил не накачивать Украину оружием, обуздать откровенно пронацистский режим в Киеве. Все было безрезультатно, и Москва решилась на проведение СВО, по некоторым сведениям, просто на мгновение опережая Киев, который уже был готов нанести удар первым.

Высокоточным оружием Россия нанесла удары по объектам военной инфраструктуры - местам скопления натовской техники и вооружения.

В это время в Минске во Дворце Независимости проходило совещание. Главнокомандующий Вооруженных Сил Беларуси общался с военными.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Польше и странах Балтии по периметру белорусских границ стремительно наращивается военный потенциал НАТО. По его словам, возле Беларуси создаются группировки, которые должны, войдя в Беларусь, напасть на Россию. Еще несколько дней назад, выступая на торжественном собрании во Дворце Республики Александр Лукашенко предупредил Запад, что не позволит ему ударить через Беларусь в спину России.

Разговаривая с Путиным утром, я обозначил это. Я говорю: "Мы видим это направление. Мы хорошо понимаем, что там происходит". Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно не получили нож в спину. Александр Лукашенко

Всем известно, что военное руководство СССР знало о том, что гитлеровская Германия готовило нападение, но оказалось к этому не готово. Тогда, в стремлении предотвратить или хотя бы оттянуть начало неизбежной войны, был пропущен мощнейший удар. Врага остановить, а затем и сокрушить удалось, но колоссальной ценой.

Второй раз такой ошибки допустить нельзя было, и в 2022 году Беларусью принимались все меры для того, чтобы потомки агрессоров с Запада снова не зашли в нашу страну. А сделать это они собирались руками полностью подконтрольной Украины.

В вопросе войны с Москвой "белорусский балкон" жизненно необходим блоку НАТО. Россия уже почти окружена вражескими странами. Замкнуть западный пояс вокруг не позволяет только Беларусь.

Что делает с такими странами Запад, известно из истории. Если не получается сломать цветными революциями, почти всегда случается маленькая победоносная война. Но не в нашем случае. Именно этот факт, а не мнимые проблемы с демократией и правами человека десятилетиями просто выводит из себя коллективный Запад.

Александр Лукашенко:

"И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (четыре позиции, я сейчас покажу - карту привез), они бы атаковали наши войска - Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста".

"Накануне конфликта у нас были серьезные переговоры с руководством Украины, с военным руководством, где, по просьбе нашего Президента, говорилось, какие последствия могут быть, что не надо доводить до этого. Мы тогда поняли, что они заточены на этот конфликт, на эту войну, что ими полностью управляют американцы", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Коррумпированное руководство Украины заблаговременно вывело активы. Дети высоких чиновников выехали из страны. Простой народ бросили защищать интересы американских капиталов.

Соединенные Штаты еще со времен Первой мировой войны знают рабочий инструмент выхода из экономического кризиса: мало запустить станок и печатать доллары. США знают, что конфликт, который разгорится в Европе, устранит промышленных конкурентов, поставит ведущие экономики на колени. А вот американские заводы по производству оружия получат невероятную прибыль. Если у покупателя нет денег, американцы дадут в кредит теми наштампованными долларами, по сути, пустышками, но имеющими вес во время конфликта. Плюсом еще будет и бегство капитала на другой континент - в банки США.

Может ли украинское руководство в лице вчерашнего актера-комика принимать собственные решения? Актеры работают за гонорар и по контракту. И Вашингтон просчитал, что этот комик сыграет самую черную партию для собственного народа.

Так Беларусь оказалась между двух огней. К миру может привести только дипломатия. Минск с первого дня конфликта прилагала все усилия, чтобы остановить трагедию. И снова стала переговорной площадкой между Москвой и Киевом. Так прошло три раунда: один - на границе, два - в Беловежской пуще. Один на границе, два - в Беловежской пуще.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Это были самые сложные переговоры. Если бы не Президент, о них не было бы и речи. Белорусский лидер общался с двумя сторонами и убедил их".

"Я присутствовал и принимал участие в организации всех трех раундов. Белорусская сторона не была участником переговоров, но мы были принимающей стороной, - заметил Анатолий Глаз. - Одним из основных условий переговоров была безопасность, и глава белорусского государства лично ее гарантировал. Желающих сорвать все, мы не знаем, сколько было. Но на каком-то удалении даже ставили комплексы ПВО на определенных этапах. Наиболее тяжелым был первый раунд. Он характеризовался полным недоверием сторон. Все было настолько накалено, что обсуждалось жать ли руки перед камерами в начале переговоров".

В какой-то момент казалось, что многочасовые переговоры представителей России и Украины приведут к миру. При встрече члены обеих делегаций пожимали друг другу руки. И это уже что-то.

Делегация России на переговоры привозила целый пакет предложений и проектов договоров. Важный пункт - создание гуманитарных коридоров, ведь под огнем находились мирные граждане. Но украинская сторона не торопилась согласовывать предложенные пункты. Через неделю стартовал новый раунд и все это на фоне несоблюдения Украиной договоренностей, достигнутых на прошлой встрече.

"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжений их командования и администрации. Мы поставили вопрос ребром. Не очень понимаем, как это объяснить, но надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - говорил в 2022 году глава российской делегации в переговорном процессе с Украиной Владимир Мединский.

В какой-то момент был достигнут прорыв. Стороны нашли понимание по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения, доставки продуктов и лекарств, был проработан механизм временного прекращения огня в тех местах, где будет проводиться эвакуация.

Но Запад такое развитие событий не устраивал. Во-первых, мир им не нужен, во-вторых, им не нужен мир, достигнутый в Минске. Переговорщики направились в Стамбул.

Анатолий Глаз:

"По итогам второго и третьего раундов был выработан проект документа. Я могу сказать, что документ был довольно детальный, хороший, подробный. Уже шло обсуждение определенных видов вооружений и их численности. Это не вызывало противоречий ни у одной, ни у другой стороны. Он действительно был по пути консенсуса. И если бы потом на стамбульских переговорах с документом этим согласились, сегодня мы бы жили в других реалиях. Я в этом глубоко убежден".

В Стамбуле стороны конфликта договаривались. Украина ставила свои подписи под документом, и окончание конфликта маячило на горизонте. Регион находился в шаге от мира. Но, есть несколько но: первое - Западу мир никогда не был нужен, второе - Украина не суверенное государство. Именно эти два фактора в итоге и привели к сотням тысячам жертв и потере Киевом части территорий.

Зеленский вдруг на законодательном уровне запретил любые мирные переговоры. А его подчиненные вскоре признались: Запад (в лице великобританского премьер-министра Бориса Джонсона) запретил Киеву идти на мир. Было приказано умирать до последнего украинца.

"Когда мы вернулись из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, давайте будем просто воевать", - обозначил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, переговорщик от украинской стороны Давид Арахамия.