На пороге развала государства: как миротворцы ОДКБ спасали Казахстан от национальной катастрофы

Хаос, бесчинства мародеров, вооруженные нападения на силовиков, магазины и банки в разных городах - такой была жизнь в Казахстане в 2022 году. О протестах из-за подорожания сниженного газа, рассказали в проекте "Время выбрало нас".

Ситуация в Казахстане в тот год была близка к критической. Небо практически непрерывно гудело от десятков тяжелых Ил-76 и Ан-124. Впервые в истории прошла переброска многонационального миротворческого контингента стран ОДКБ на боевое задание. Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан и Армения провели миротворческую миссию в Казахстане.

Причиной беспорядков стала местечковая история - увеличение стоимости сжиженного газа. При этом это быстро превратилось в национальную катастрофу: захват администрации крупнейших городов, ограбление торговых центров, уличная вакханалия, взрывы и стрельба, нападения на военнослужащих и силовиков.

Увы, избежать жертв не удалось. В погромах погибли более 200 человек. Ситуация подогревалась из-за рубежа - все как во время мятежа 2020 года в Беларуси. Под видом стихийных и якобы мирных протестов развернулась волна массовых беспорядков. По сути, за этой ширмой была скрыта террористическая атака на суверенное государство.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ (2020-2023 гг.):

"Тогда отмечалось действие групп не только криминального характера (бандитов, мародеров), но и организованных групп, вооруженных, которые преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели. Было отмечено большое количество оружия, и речь идет не только об оружии из оружейных магазинов или же захваченном от силовиков, было оружие, заготовленное заранее. Там действовали хорошо организованные группы и явно обученные".

В события включаются радикалы, бандиты, мародеры и вооруженные боевики.

"Стала очевидна главная цель - подрыв конституционного стоя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - обозначил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ситуацию необходимо было брать на контроль. Президент Казахстана просил о помощи, ведь самостоятельно справится с разгулом экстремизма не получалось. В течение какого-то времени лидеры ОДКБ были круглосуточно на связи.

"Мы договорились - всю ночь вели диалог - главы государств ОДКБ. Потому что консенсус должен быть при принятии решения. Ночью приняли, - рассказал белорусский лидер. - Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит, перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил - войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска".

Это была первая в истории Организации Договора о коллективной безопасности миротворческая операция, в которой участвовали свыше 2 тыс. солдат из стран ОДКБ. 500 человек из них были из Беларуси.

Мы шли в неизвестность. Мы не знали, что нас там встретит и как там нас встретят. Ситуация очень быстро развивалась. Не знали, как те 10 бортов, которые предоставила нам Россия, приземлятся, долетят ли они вообще, не собьют ли их в воздухе. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Министр обозначил, что одной из задач, которую ставил Президент Беларуси Александр Лукашенко, было вернуть всех живыми. И Виктор Хренин отвечал за это. "Когда отправляли ребят, уже на самом аэродроме, я их собрал, еще раз задал вопрос: "Все ли в строю добровольцы? Если вдруг кто-то по каким-либо причинам не хочет, это не будет расценено как какой-то отказ выполнять приказ". И предложил выйти из строя. Ни один человек не вышел", - отметил министр обороны.

Масштабная операция прошла без сучка и задоринки, ведь ее не раз отрабатывали на совместных учениях.

Миротворцы не подменяли собой силы правопорядка, не участвовали в пресечении незаконных акций и арестах нарушителей. Контингент брал под охрану ключевые объекты инфраструктуры, чтобы местные силовики могли действовать, не опасаясь удара с тыла.

В 2022 год Казахстан стоял на пороге развала государства. Не случилось этого только благодаря слаженным действиям миротворцев ОДКБ.