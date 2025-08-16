"За этой встречей последуют и другие". Американский политолог о переговорах Путина и Трампа

На Аляске состоялась историческая встреча лидеров России и США, и оба президента признали ее очень продуктивной

Стив Самарин, политолог (США): "Историческая встреча на Аляске состоялась, несмотря на многочисленные попытки ее сорвать и давление со стороны европейских лидеров на президента Дональда Трампа. Тем не менее встреча прошла, и оба президента признали ее очень продуктивной. Трамп в своих последующих выступлениях неоднократно подчеркивал, что встреча была не только продуктивной, но и вселяющей большие надежды".

Политолог отметил, что заключить сделку не удалось, остановить конфликт тоже не получилось, но ведь это была встреча президентов, а не волшебников, которые могут одним взмахом палочки прекратить то, что развивалось годами. Главное - заложен первый камень в фундамент мира. За этой встречей, несомненно, последуют и другие.