За лето 2025-го около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Чемоданы на колесиках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29d4c572-3212-4821-ad4b-976a8de9035b/conversions/9e9757b6-311b-46f8-a2b1-ccab7560f43d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29d4c572-3212-4821-ad4b-976a8de9035b/conversions/9e9757b6-311b-46f8-a2b1-ccab7560f43d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29d4c572-3212-4821-ad4b-976a8de9035b/conversions/9e9757b6-311b-46f8-a2b1-ccab7560f43d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29d4c572-3212-4821-ad4b-976a8de9035b/conversions/9e9757b6-311b-46f8-a2b1-ccab7560f43d-xl-___webp_1920.webp 1920w

За лето около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Сокращение властями сопредельных стран количества функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению нашей страны. На территорию республики с 1 июня по 1 сентября прибыли 79 892 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Кроме традиционно наибольшего количества гостей из Литвы, Латвии и Польши, чаще всего Беларусь этим летом посещали граждане Германии и Эстонии - около 8 тыс. и 3,5 тыс. человек соответственно", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

С 1 января текущего года безвизовой возможностью посещения Беларуси воспользовались 163 540 человек. За более чем три года, с 15 апреля 2022 года, - 1 195 276 жителей стран Европы.