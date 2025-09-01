3.69 BYN
За лето 2025-го около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу
За лето около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
"Сокращение властями сопредельных стран количества функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению нашей страны. На территорию республики с 1 июня по 1 сентября прибыли 79 892 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Кроме традиционно наибольшего количества гостей из Литвы, Латвии и Польши, чаще всего Беларусь этим летом посещали граждане Германии и Эстонии - около 8 тыс. и 3,5 тыс. человек соответственно", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.
С 1 января текущего года безвизовой возможностью посещения Беларуси воспользовались 163 540 человек. За более чем три года, с 15 апреля 2022 года, - 1 195 276 жителей стран Европы.
Безвизовый въезд через наземные пункты пропуска для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".