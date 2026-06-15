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За поездку 200 рублей? Как циклон "Улли" изменил белорусский рынок такси на годы вперед
В январе 2026-го Беларусь накрыл циклон "Улли". Последствия от него ощутили во всех регионах страны. Снег, метель, шквалистый ветер, поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, буксующий транспорт, высота сугробов в отдельных районах достигала до 50 см.
Снежный апокалипсис окрестили братом "Хавьера" - и тот и другой оставили свой снежный след в истории метеонаблюдений.
В то январское утро не все смогли быть на рабочем месте вовремя. Не помогло и такси - некоторые водители попросту не рискнули сесть за руль, и число работающих на линии автомобилей такси сократилось до 60 %. Соответственно, время подачи машин увеличилось в 2,5 раза, а стоимость взлетела в 1,5-3 раза.
"В интернете получил широкий резонанс циклон "Уилли". В Минске популярны электромобили, и при такой погоде у них был сокращен запас хода в 3-4 раза. Должен ли быть тогда тариф выше? Расходная часть у автомобиля становится намного больше, ему необходимо время зарядиться, а водителю потратить свое рабочее время. Да, тарифы, на мой взгляд, в такие погодные условия, должны быть выше", - считает председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в спальных районах Минска и областных центрах. Белорусы массово жаловались на кратный рост цен и отказы водителей от коротких заказов. Разбушевавшийся "Улли" успокоился и покинул территорию страны, но где гарантия, что следующей зимой в гости не нагрянет новый циклон с более суровым характером? Призыв к МАРТ повлиять на сервисы такси был озвучен в проекте Клуб редакторов.
Работа такси в аномальных погодных условиях стала темой для обсуждения и на встрече главы Совета Республики Натальи Кочановой с депутатами Советов Минска и Минской области. В итоге профильное ведомство предложило диспетчерам такси заключить соглашение о социально ответственном поведении.
Начальник отдела МАРТ Беларуси Екатерина Тихончук отметила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в МАРТ поступали обращения граждан, в том числе и в интернете, разобраться в высокой стоимости услуг такси, некоторыми гражданами отмечалось и отсутствие достаточного количества автомобилей на линии. Министерством были проведены рабочие встречи с представителями диспетчеров такси, по результатам которых подписали соглашение между МАРТ и крупными диспетчерами, суммарно занимающие более 90 % соответствующего рынка, о социально ответственном поведении диспетчеров такси. Целью данного соглашения является соблюдение интересов всех сторон - пассажиров, диспетчеров и перевозчиков.
Соглашение открыто. Это значит, что к нему могут присоединиться другие агрегаторы, готовые принять на себя предусмотренные обязательства. Суть документа состоит в том, что диспетчеры во время повышенного спроса обязуются не повышать коэффициент на перевозке выше трех, не увеличивать диспетчерские сборы, а также из собственной прибыли стимулировать водителей к выходу на линии. Как это будет работать на практике, спросили в одной из компаний по оказанию услуг такси.
Евгений Левданский, начальник управления компании-диспетчера такси:
"В настоящий момент не было никакого регулирования с точки зрения МАРТ и рынка такси. Это первый шаг к изменению рынка. Мы к инициативе государственного органа присоединились. Потребитель получит более предсказуемые цены и меньше спекулятивных вещей. Для сглаживания этих вопросов было предложено подписать соглашение. Мы подписали".
А ведь повышенный спрос на услуги такси возникает не только во время аномальных циклонов. Государственные праздники, международные форумы, ежедневный утренний и вечерний час пик. Да что там, прошел небольшой дождик - и уже поездка по привычному маршруту стоит на порядок выше.
"Цены кусаются, но комфорт и безопасность есть. Водитель всегда просит пристегнуться, как только садишься в машину. Это радует", - заметила одна из пользователей такси. Понятно, пассажиры хотят, чтобы поездка была как можно дешевле, но водители напоминают, что в булочную на такси не ездят, поэтому не стоит ждать копеечных поездок.
За сервис нужно платить, но что, когда вы и готовы платить, а того самого сервиса нет? Резонансную историю вынесли на обозрение в соцсети. Водитель такси ночью отказался везти пассажира до точки "Б" и высадил на трассе у обочины. Причина конфликта - девушка во время поездки поменяла способ оплаты с наличных на банковскую карту.
Мы не знаем все детали произошедшего и не станем давать оценку. За журналистов это уже сделала транспортная инспекция. К слову, пассажиру не запрещено изменять способ оплаты, поэтому водителя привлекли к ответственности за необоснованный отказ в перевозке. Более того, под сомнением оказалось и его нахождение в реестре - все из-за отсутствия видеозаписи в салоне.
С 1 апреля 2026 года в Беларуси действуют новые правила автомобильных перевозок пассажиров. Теперь водитель такси не может изменить способ оплаты за поездку и должен заранее сообщить пассажиру ориентировочную стоимость услуги. Это особенно актуально, когда пассажир садится в машину, минуя диспетчерскую службу или приложение. Еще: если раньше автоперевозчик и диспетчер такси могли менять способ оплаты за поездку, то новые правила предоставляют право менять способ оплаты исключительно пассажиру.
Возвращаясь к истории девушки из соцсетей. Закон полностью оказался на ее стороне.
"Будь я на месте водителя, я бы предложила девушке заехать на заправку, заправить машину и оплатить картой, отменить поездку и поехать дальше, куда надо. Выход есть из любой ситуации. Что касается законодательства, то выбирать способ оплаты принадлежит пассажиру. Ситуации бывают разные, и возможность обеспечения как наличного и безналичного расчета в такси должны быть предусмотрены. Это защищает и от незаконных действий, защищает пассажира от неправильно рассчитанного километража, от желания водителя завысить стоимость поездки", - поделилась Екатерина Станкевич.
Перевозчик будет обязан заключать с водителем трудовой договор. Эта норма начнет действовать 1 октября 2026 года. Раньше в правилах было требование о том, что автомобильный перевозчик обязан нанять водителя. Это трактовали как возможность заключения гражданско-правовых договоров. Сейчас эта норма стала более конкретной. Небольшие корректировки внесены и по поводу внешнего оформления транспорта. Опознавательный фонарь автомобиля такси должен размещаться строго по центру крыши.
Нужно ли пристегиваться в такси? Ответ однозначный - да. И неважно, вы сидите спереди или сзади. Если вы не делаете этого, водитель вправе указать вам на выход. Если же вы собираетесь ехать с детьми, а у водителя нет ни бустера, ни детского кресла, то он не вправе вам отказать. Но надо ли вам такое небезопасное путешествие?
В целом рынок такси стал честнее и прозрачнее, отмечают в Минтранспорта. Запущенный с ноября 2024 года реестр полностью себя оправдал. Для сравнения: в 2023-м контролеры выявили около 9 тыс. нарушений в сфере пассажирских перевозок. Были аварии, гибель, травмы и шквал жалоб от людей.
Навести порядок в этой сфере распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Главное требование - единые правила для всех.
Александр Лукашенко, 14.11.2023 г.:
"Надо ужесточить, это вас касается тоже, вы знаете, где ужесточить наказание по реальным вещам: раздробил бизнес - отвечай. Не уплатил налоги… Слушайте, кто нас упрекнет? В Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. Демократичная страна. А мы чего телепаемся? Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. Возят бессистемно, крадут, воруют, не платят налоги. Конечно, какие автобусы и прочее могут с ними конкурировать? Неравные условия. Мы что, этого не видим? Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей, а добросовестные перевозчики вынуждены закрывать свой бизнес, увольнять людей. Вот и вся справедливость. Нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные. Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правило игры одинаковое для всех!".
Сегодня работать вне реестра невозможно, так как рынок стал прозрачным и конкурентным. Общая база объединила всю информацию о перевозчиках, транспортных средствах, водителях, диспетчерах. В системе есть все - от номера водительского удостоверения и медсправки до техосмотра и сертификата прохождения обучающих курсов. К белорусским правилам быстро адаптировался водитель такси Нурмухаммет Гаджаров. Парень родом из Туркменистана. За 15 лет проживания в Беларуси столичные дороги выучил так, что может добраться в любую точку без навигатора.
"Стало прозрачнее, надежнее и стабильнее. Слово "стабильный" - важное для каждого водителя, который хочет работать, и для каждого пассажира, который хочет ездить безопасно", - сказал Нурмухаммет Гаджаров.
Создание реестра позволило практически исключить нарушение требований законодательства без проведения контрольных мероприятий. Водители стали работать в равных условиях. "Бомбилы" остались в прошлом.
Все изменения идут от жизни, поэтому правила в сфере перевозок сделаны не на века. Они корректируются в зависимости от ситуации на рынке. Раньше резонанс среди водителей получило требование подтверждать квалификацию раз в два года. Сейчас эту норму убрали. Противоречивая реакция у таксистов была и на требование проходить специальные курсы для работы с пассажирами. Сейчас эту норму также устранили. Но что важно: только в сфере перевозок такси водителям автобусов и маршруток следует раз в пять лет повышать свою квалификацию, а таксистам нужно проходить обучающие курсы лишь однажды, при входе на рынок.
По данным Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, в 2025 году белорусы совершили около 116 млн поездок на такси. Как видим, вид транспорта был и остается востребованным, но в салоне автомобиля одинаково комфортно и безопасно должно быть и водителям, и пассажирам.
Как теперь устроен рынок такси, защищен больше и что изменилось после введения реестра смотрите в специальном репортаже.
Фото: freepik.com