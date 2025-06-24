За последние несколько лет уровень коррупционной направленности снизился примерно на треть

Последние несколько лет уровень коррупционной направленности снизился примерно на треть. Сегодня подобных фактов выявляется немногим более тысячи. Однако это не повод для самоуспокоения. Свыше 800 человек ежегодно привлекается к ответственности за коррупционные проявления. А каждый пятый из задержанных должен был бороться с коррупцией и заниматься профилактикой подобных фактов, подчеркнул генпрокурор.

"Сегодня, как правило, мы делаем упор на то, чтобы очень оперативно изобличать преступников. По сравнению с предыдущими годами взяточники, как правило, изобличаются немедленно, а их преступная деятельность не носит длительного характера. Однако и в этом вопросе есть проблемы. Мы будем обсуждать с правоохранителями необходимость совершенствования форм и методов выявления коррупционных преступлений и их пересечения. В целом сегодня, как сказал наш Президент, необходимо встряхнуть и органы власти управления, и правоохранительный блок в этом направлении. Потому что опасность коррупции была и остается очень актуальной, особенно в свете событий, связанных с попытками государственного переворота и свержения законной власти. Всем очевидно, что чиновник, который повяз коррупции, который думает только о наживе, не будет защищать государство, не будет думать о простых людях. Поэтому данные вопросы требуют жесткой принципиальной реакции и остаются в приоритете", - отметил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.