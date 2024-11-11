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"Забег трезвости": в Минске на первую пробежку года вышли около 1 тыс. человек

Разве может быть для поклонников здорового образа жизни что-то лучше, чем пробежка на 5 км 1 января? В Минске прошел "Забег трезвости". На дистанцию вышли порядка 1 тыс. участников. В прошлом году было 600 человек.

На забег приехали из самых разных уголков страны - Солигорска, Сморгони, Бреста, Гродно, Могилева и многих других городов.

На финише не было проигравших - все победители. Каждому досталась медаль. Очередной "Забег трезвости" вошел в историю. Следующая встреча на дистанции любителей здорового образа жизни состоится ровно через год.

Забег трезвости

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