Зачем НАТО размещает войска у границы России и Беларуси, рассказал эксперт
Обвиняя Беларусь и Россию в агрессии из-за совместных учений, прошедших с 12 по 16 сентября, Запад сам наращивает военное присутствие на своей территории и параллельно раздувает военную истерию среди своего населения.
Борис Рожин, военный эксперт (Россия):
"Начинать первой войну с НАТО Россия, а тем более Беларусь не собирается. Россия в этом плане придерживается оборонительной стратегии. Как раз таки продвижение НАТО на восток, размещение войск НАТО у границы России и Беларуси и является первопричиной происходящей напряженности. То есть, если бы НАТО постоянно не проводило учения на границе с Беларусью, соответственно, не было бы надобности в большом количестве учений в той же Беларуси в ответ на действия альянса. То есть они сами провоцируют напряженность, а потом обвиняют в этом Россию и Беларусь".