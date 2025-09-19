Зачем НАТО размещает войска у границы России и Беларуси, рассказал эксперт

"Начинать первой войну с НАТО Россия, а тем более Беларусь не собирается. Россия в этом плане придерживается оборонительной стратегии. Как раз таки продвижение НАТО на восток, размещение войск НАТО у границы России и Беларуси и является первопричиной происходящей напряженности. То есть, если бы НАТО постоянно не проводило учения на границе с Беларусью, соответственно, не было бы надобности в большом количестве учений в той же Беларуси в ответ на действия альянса. То есть они сами провоцируют напряженность, а потом обвиняют в этом Россию и Беларусь".