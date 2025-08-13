3.71 BYN
Зачем западные СМИ пытаются создать из Беларуси образ врага, рассказал Семеняко
В интервью журналу Time Президент Беларуси выступил открыто и содержательно. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.
Вопросы касались международных проблем, двусторонних отношений. Александр Лукашенко обстоятельно и объективно объяснил свою позицию.
Как Президент демонстрирует объективность и адаптацию к изменяющемуся миру и почему важно доносить позицию Беларуси западному обывателю, обсудили в "Актуальном интервью".
"В зарубежной журналистике важно не только, какие вопросы задает журналист, но и кто именно их задает и какое издание он представляет. Пример с Такером Карлсоном в США показывает, что журналистов могут лишить доступа к информации за неудобные вопросы. В своих материалах западные журналисты часто отражают точку зрения тех, кто за ними стоит. В Беларуси же, несмотря на обвинения в закрытости, проявляется максимальная открытость на всех уровнях власти", - объяснил различия белорусской и западной журналистики в подходах к интервью Валентин Семеняко.
В интервью звучали не только вопросы, но и попытки повлиять на белорусско-российские отношения, проверить реакцию президента на темы СВО. Прозвучало слово "ЦРУ", что говорит о более широком задании журналиста. "Это была своего рода дипломатическая журналистская атака. Александр Лукашенко был предельно честен, раскрыл ранее неизвестные моменты, подчеркнул миролюбивую позицию Беларуси и готовность к добрососедским отношениям", - заявил депутат.
"Я бы подчеркнул еще одну интересную деталь. Глава нашего государства неоднократно в ходе интервью заявил о том, что мир меняется, и мы должны меняться. Вот Шустер не понял этого. Не понял при подготовке и при последующей работе с этим материалом, потому что две недели сохраняли интригу, нарушили все договоренности и выдали свою интерпретацию, то есть свойственной западным журналистам манере", - отметил Валентин Семеняко.
Депутат подчеркнул, что сейчас важно доносить позицию Беларуси до западной аудитории. Президент не ограничивается обсуждением текущих событий, а проводит глубокий исторический анализ, показывая взаимосвязь событий. На Западе часто искажают факты, но люди постепенно начинают понимать, что их обманывают.
С 2020 года в Беларуси доверие к официальным СМИ и должностным лицам выросло, а на Западе - снизилось. Однако западные СМИ стараются сформировать из Беларуси образ врага. Депутат отметил, что это попытка объяснить своим гражданам необходимость расходов на милитаризацию и военные нужды.