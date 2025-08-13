Зачем западные СМИ пытаются создать из Беларуси образ врага, рассказал Семеняко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В интервью журналу Time Президент Беларуси выступил открыто и содержательно. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Вопросы касались международных проблем, двусторонних отношений. Александр Лукашенко обстоятельно и объективно объяснил свою позицию.

Как Президент демонстрирует объективность и адаптацию к изменяющемуся миру и почему важно доносить позицию Беларуси западному обывателю, обсудили в "Актуальном интервью".

"В зарубежной журналистике важно не только, какие вопросы задает журналист, но и кто именно их задает и какое издание он представляет. Пример с Такером Карлсоном в США показывает, что журналистов могут лишить доступа к информации за неудобные вопросы. В своих материалах западные журналисты часто отражают точку зрения тех, кто за ними стоит. В Беларуси же, несмотря на обвинения в закрытости, проявляется максимальная открытость на всех уровнях власти", - объяснил различия белорусской и западной журналистики в подходах к интервью Валентин Семеняко.

В интервью звучали не только вопросы, но и попытки повлиять на белорусско-российские отношения, проверить реакцию президента на темы СВО. Прозвучало слово "ЦРУ", что говорит о более широком задании журналиста. "Это была своего рода дипломатическая журналистская атака. Александр Лукашенко был предельно честен, раскрыл ранее неизвестные моменты, подчеркнул миролюбивую позицию Беларуси и готовность к добрососедским отношениям", - заявил депутат.

"Я бы подчеркнул еще одну интересную деталь. Глава нашего государства неоднократно в ходе интервью заявил о том, что мир меняется, и мы должны меняться. Вот Шустер не понял этого. Не понял при подготовке и при последующей работе с этим материалом, потому что две недели сохраняли интригу, нарушили все договоренности и выдали свою интерпретацию, то есть свойственной западным журналистам манере", - отметил Валентин Семеняко.

Депутат подчеркнул, что сейчас важно доносить позицию Беларуси до западной аудитории. Президент не ограничивается обсуждением текущих событий, а проводит глубокий исторический анализ, показывая взаимосвязь событий. На Западе часто искажают факты, но люди постепенно начинают понимать, что их обманывают.