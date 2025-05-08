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Заключенные в Беларуси поляки рассказали о наркотиках и безразличии польских властей к ним
Осужденный по статье 329 УК Республики Беларусь Хуберт Мруз приехал в Беларусь, чтобы удалить зуб. О том, как он попал в тюрьму, поляк рассказал в "Актуальном интервью".
"Здесь качество обслуживания такое же, но цена меньше в два раза", - рассказал Хуберт Мруз.
Задержали поляка на белорусской стороне границы. Находясь в очереди к сканеру багажа, его обнюхала собака. После этого сотрудник пограничных органов попросил иностранца пройти к столу и достать содержимое карманов.
"При себе у меня были марихуана и амфетамины. Я был наркоманом и лечился в клиниках. Марихуана была в Польше доступна по рецепту. Без рецепта ее можно было достать из рук знакомых. Я принимал амфетамины на протяжении 14 лет. Для меня это было все равно, что выпить кофе или позавтракать", - поделился Хуберт Мруз.
Поляк отсидел в тюрьме уже год, впереди еще четыре года.
"Один из самых больших плюсов, которые я извлекаю из всей этой печальной ситуации, это то, что мне удалось избавиться от наркотиков. Мне как-то удается жить без зависимости от них", - признался осужденный.
По статье 328 УК Республики Беларусь осужден также поляк Роберт Никончук. Он работал водителем в Польше в транспортной фирме. Раньше он ездил по всему Евросоюзу, а в последнее время в Брест.
"Я провез наркотики в запасных колесах. Это обнаружили в рентгеноскопии. Они были в машине, были в нее загружены", - рассказал осужденный.
В запасных колесах пограничная служба обнаружила 185 кг гашиша. Рыночная стоимость этих наркотиков составляет около 2 млн долларов.
На данный момент польская сторона не проводила никакого расследования и не занимается делом Роберта Никончука. Также фирма, в которой он работал, была закрыта владельцем сразу после ареста.
Больше историй поляков, задержанных на границе за незаконный провоз наркотических веществ, смотрите в "Актуальном интервью".