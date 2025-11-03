Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению

В Палате представителей состоялось заседание совета нижней палаты белорусского парламента. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о подготовке законопроекта по вопросам нормотворческой деятельности.

Это своеобразная конституция юриста-нормотворца. Проект внесен в парламент Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он предусматривает новеллу, которая касается проведения инвентаризации законодательства на системной основе: законов - раз в 5 лет, подзаконных актов - раз в 3 года, актов министерств и ведомств - ежегодно.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Важно не допустить необоснованного роста законодательного массива. Наведена генеральная уборка. Сегодня нужно поддерживать порядок. И, конечно, на стабильность законодательства направлена новелла, которая исключает частую корректировку нормативно-правовых актов. Данный закон призван обеспечить системность, стабильность и качество законодательства. Постоянная комиссия по законодательству сегодня работает над данным законопроектом. Мы уже подготовили его к первому чтению. Будем предлагать своим коллегам принять его в авторской редакции, безусловно, поддержать концепцию".