Закрытие границы: Польша желает отвлечь внимание от проблем внутри страны

"Польша закрывает границы на время проведения учений. Александр Григорьевич наоборот открывает границы в Беларуси, чтобы люди приезжали в страну, смотрели, как живут белорусы. И люди ведь приезжают в Беларусь: затовариваться, посмотреть на то, какие простые и добрые люди там живут. Цель Польши - нарисовать врага, чтобы отмазаться от тех проблем, которые в стране есть и которые правительство не может решить", - рассказал политический обозреватель, член Совета АНО "Евразия", блогер Олим Ширинов.