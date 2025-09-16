3.64 BYN
Закрытие границы: Польша желает отвлечь внимание от проблем внутри страны
Автор:Редакция news.by
Эксперты считают, что все провокации со стороны польского режима преследуют цель дискредитации Беларуси и отвлечения внимания мировой общественности от социальных и экономических проблем внутри страны.
"Польша закрывает границы на время проведения учений. Александр Григорьевич наоборот открывает границы в Беларуси, чтобы люди приезжали в страну, смотрели, как живут белорусы. И люди ведь приезжают в Беларусь: затовариваться, посмотреть на то, какие простые и добрые люди там живут. Цель Польши - нарисовать врага, чтобы отмазаться от тех проблем, которые в стране есть и которые правительство не может решить", - рассказал политический обозреватель, член Совета АНО "Евразия", блогер Олим Ширинов.