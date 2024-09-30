ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Заместитель председателя Белтелерадиокомпании Глеб Шульман представлен сотрудникам медиахолдинга

Беларусь вступает в важный период информационной работы в преддверии электоральной кампании 2025 года, а также во время информационных войн и фейков. Поэтому в авангарде работы белорусских медиа нужны профессионалы своего дела.

30 сентября замглавы Администрации Президента Владимир Перцов представил сотрудникам Белтелерадиокомпании Глеба Шульмана - уже в качестве зампредседателя медиахолдинга.

26 сентября на эту должность его назначил Президент. Подобное назначение - знак доверия и признание эффективности работы, а также ожидание выполнения задач.

Глеб Шульман прошел все ступени - от помощника режиссера до зампредседателя телерадиокомпании. С октября 2016 года возглавлял Генеральный продюсерский центр.

30 сентября было отмечено, что создание "Первого информационного" станет импульсом в развитии информационной повестки, а также подобный продукт стоит продвигать и за пределами Беларуси.

БелтелерадиокомпанияШульман

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все