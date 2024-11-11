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Замглавы МВД Беларуси 11 января проведет прямую телефонную линию

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Заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк 11 января проведет прямую телефонную линию, сообщает БЕЛТА.

Вопросы, которые касаются кадровой и идеологической работы, а также прохождения службы в органах внутренних дел, можно будет задать с 9:00 до 12:00 по тел. (8 017) 218-74-77.

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