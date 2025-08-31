Запрет на использование телефонов в школе не для всех. Что и кто станет исключением из новых правил

В школах страны с 1 сентября вступает в силу запрет на использование мобильных телефонов. Изначально он касался только учеников, но стало известно, что это относится и к учителям во время уроков.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Все нововведения реализуются вполне разумно, исходя из реальных жизненных ситуаций, поэтому, конечно, существуют исключения. Речь идет о тех ребятах, которым по медицинским показаниям необходимо иметь при себе мобильный телефон. В эту вступительную кампанию мы столкнулись с тем, что есть абитуриенты, сдающие экзамены и страдающие, например, сахарным диабетом (им требуется постоянный онлайн-мониторинг уровня сахара в крови). Мы прекрасно понимаем, что есть и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них, конечно, мы разрешим использование планшетов, чтобы они могли пользоваться электронными книгами. Но здесь важно подчеркнуть, что устройства должны быть без доступа к интернету".