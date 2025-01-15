Запуск реактора БелАЭС и трансляция футбола по всей планете - чем Беларусь удивила мир в 2020-м

БелАЭС революционно изменила энергосистему Беларуси. Кстати, своя станция - это давняя мечта ученых.

В советские годы в Соснах был построен реактор в научных целях. Под будущую станцию тогда в БССР рассматривали несколько площадок. В поселке Руденск появилась ТЭЦ, и там планировали возвести и ядерный реактор. Увы, но большой советской стройки не случилось из-за Чернобыльской трагедии. Казалось, что это все, и на планах шагнуть в атомную энергетику можно поставить крест. Однако нет, и теперь энергетическая независимость по-прежнему играет большую роль, но только уже для суверенной Беларуси и ее будущего.

Включение БелАЭС

БелАЭС включили в сеть в 2020 году. От станции электричество идет в дома белорусов. Но в этот год пока работает только первый реактор в объединенной системе страны. Однако еще три года спустя запустят и второй реактор - и АЭС заработает на полную мощь. Два энергоблока вырабатывают 2400 МВт и закрывают 40 % от потребности в электроэнергии.

Были, конечно, и противники открытия атомной станции, а точнее, противник. Пока мы строили, Литва разбирала Игналинскую АЭС, а потом мечтала о Висагинской АЭС, но мечта так и осталась мечтой, пересоленной популизмом политиков о небезопасности белорусской станции.

БелАЭС отвечает всем требованиям МАГАТЭ - нормам по безопасности, природоохранному и санитарно-гигиеническому законодательству. Кроме прочего, сама АЭС стала мощным импульсом экономического и социального развития Гродненской области. Население Островца увеличилось почти в два раза - здесь проживают более 14 тыс. человек. Теперь в Островце есть жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и вся необходимая социальная инфраструктура.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси (2019-2020 гг.):

"Это счастливый билет для Островецкого района и Островца, население которого выросло практически в два раза, где существенно помолодел состав населения. Островец, по предварительным результатам, первый в череде всех остальных регионов, который сомкнул демографические ножницы. Рождаемость начала превышать смертность и это еще раз показывает, что хорошая высокооплачиваемая работа и блестящие перспективы - это то, что стимулирует приток населения и повышение рождаемости".

Сегодня Беларусь является одним из мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе. В экономиках только пяти стран доля энергии от АЭС превышает 40 % в общей выработке.

Открытие станций третьей линии Минского метрополитена

Несмотря на мировые экономические потрясения, напряжение белорусской экономики (все ее силы в те дни были направлены на борьбу с ковидом), Беларусь продолжила интенсивное движение к намеченным планам.

Никто в этот период подобных объектов не создал, а в Беларуси открыла двери третья линия Минского метрополитена.

Новых станций метро белорусы ждали семь лет. Это отдельный подземный город, который ежедневно принимает от 700 тыс. человек и разгружает дорожные артерии.

"Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная" - названия не вычурные, но со вкусом. Здесь все создали по последнему слову техники - автоматизированные защитные экраны, траволаторы. В вагонах установили кондиционеры и зарядные устройства USB. А каждой из станций придумали свое архитектурное решение.

В 2020 году "Ковальская Слобода" стала временно конечной станцией. Спустя несколько лет линия пойдет дальше, а в целом предполагается, что маршрут будет состоять из 14 станций, которые соединят север и юг Минска.

Президент Беларуси на открытии первых четырех станций третьей линии Минского метрополитена

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (6 ноября 2020 года):

"Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена - кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".

Чемпионат из футбольного центра Европы

"Добры дзень, шаноўныя тэлегледачы!" - миллионы людей прильнули к экранам, чтобы посмотреть трансляции чемпионата из футбольного центра Европы. Пока мировые лиги ушли на карантин, спорт в Беларуси не поставили на паузу, а более того, стремительно распространили через экраны по всей планете.

Беларусь была единственной страной на европейском континенте, которая продолжила играть в футбол. Права на трансляцию на белорусский чемпионат покупали многие страны. Букмекеры принимали ставки, а мировая пресса училась писать "Смолевичи".

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Футбол, кстати, был не единственным примером того, как запертые в четырех стенах хоть и виртуально, но оказывались в Беларуси.

Как бы старательно ни переписывали европейские историки и стоящие за их затылками чиновники события, простой люд помнит и почитает память о подвиге советского солдата. Коронавирусная инфекция и здесь внесла свои коррективы. Церемонию отменили в Берлине, к Триумфальной арке в Париже, куда ежегодно несли цветы французы, запретили еще живущим ветеранам и только начинающим жить школьникам прийти и возложить венки.

Польша еще до введения карантина сообщила, что празднеств по случаю 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков не будет. В Латвии 8 мая министр обороны Артис Пабрикс отправился на кладбище и вовсе отдать почести латышским легионерам Waffen SS.

Парад перенесли и в Москве, но он все же прошел 24 июня 2020-го. Однако 9 мая в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парад состоялся. В нем участвовали более 3 тыс. военнослужащих, 185 единиц техники и 36 воздушных судов, а во главе победного шествия ехал легендарный Т-34. На трибуны пригласили и ветеранов.

Александр Лукашенко, 9 мая 2020 года: "Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны 20 века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им по-человечески сказать - не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же".

Президент Беларуси на параде 9 мая 2020 года

Тогда на нас заранее обрушилась масса критики. Время спустя (только года через два, когда в Европе начнут вероломно сносить памятники советским солдатам-освободителям) стало понятно, что не в коронавирусе было дело, а критиковали именно за то, что помним, празднуем и отдаем почести ветеранам. "Беларусь помнит!" - так часто мы повторяем эту фразу, но чем дальше уходит время, тем ценнее становится эта память, а еще становится очевиднее, что ее хотят отнять.

2020 год - особая страница в истории Беларуси. Как обнаружили первого пациента с коронавирусной инфекцией, какой собственный путь борьбы с коронавирусом выбрала страна. БелАЭС зажгла свои первые лампочки в белорусских домах и дала новый разряд для движения "зеленой" ветки Минского метрополитена. О событиях 2020-го смотрите в проекте "Время выбрало нас".

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