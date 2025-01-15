Какую цену заплатили США и Европа, введя локдаун во время пандемии COVID-19

"Я не могу дышать!" - фраза, поставившая на колени всю Америку и Европу. И она никак не связана с легочной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией в 2020-м.

Вероятно, сравнение Black Lives Matter с эпидемией покажется не совсем корректным, однако, логика развития событий подсказывала именно такую аналогию. Последние два десятилетия американская модель буксует в вопросе всеобщего благосостояния. И это в реальности, а не в голливудском фильме.

Американцы тяжело закредитованы, миллионы живут практически на улице, перебиваясь случайными заработками. Дорогая и недоступная многим медицина почти была бессильна перед эпидемией. Экономика надломилась, и поэтому погибших получилось больше, чем во Вьетнаме, а еще были миллионы зараженных.

Позиции 45-го президента США Дональда Трампа пошатнула накрывшая Америку волна коронавируса, и это накануне президентских выборов. За океаном случались все новые волны протестов. Например из-за того, что очередной коп убил очередного чернокожего. Это стало последней каплей. Тогда полисмен Дерек Шовин прижал коленом к асфальту шею арестованного рецидивиста Джорджа Флойда. Это все запечатлели телефонные объективы камер. Просьбы ослабить нажим и жалобы на невозможность дышать не подействовали и вскоре затихли вообще.

Медиа и эксперты искали, кому это было выгодно. В числе интересантов был Джордж Сорос, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзиньпин. Правые клеймили левых, левые - правых. И все это происходило в унисон хаоса и огня, уличных погромов и избиений полицейских.

Истеблишменту очень нужен был максимально громкий провал Трампа, чтобы следующим президентом стал устраивающий всех "системный" Байден. И народное восстание с антитрамповскими лозунгами - то, что доктор прописал. Место в кресле хозяина Белого дома Байден позже и занял.

Уже весной 2020 года цена борьбы с пандемией оказалась слишком высокой по сравнению с потерями от неизбежной экономической рецессии в Европе. Европейские правительства одно за другим вводили жесткий карантин, останавливали предприятия и торговлю, а люди, запертые в четырех стенах, лишились из-за этого доходов. Росли очереди и в так называемых банках продовольствия, хотя и там запасы иссякли.

Мировая экономика и так входила в 2020-й с рядом проблем. Выход Великобритании из ЕС, пересмотр взаимоотношений США с рядом крупнейших стран, необъявленная торговая война между США и Китаем привели к торможению мировой торговли примерно на 1 % по итогам 2019 года. ВВП Евросоюза во втором квартале 2020-го показал рекордное падение - почти на 14,5 %.

Весенний карантин уронил экономику Франции на 30 %. В середине 2020 года размер немецкой экономики вернулся на уровень 2011 года, испанской - 2002-го, а экономика Италии стала отброшена в начало 1990-х годов. Главные жертвы первой волны - рестораны, авиакомпании, магазины, театры. Позже подсчитали, что весенние локдауны при огромных экономических и социальных последствиях снизили смертность в США и Европе только на 0,2 %. Эффект сложно назвать даже минимальным. Ковидный кризис приблизил удар по индустрии Евросоюза.

Пустые столы в ресторане в одной из стран ЕС

Уже через два года Европу накрыла энергетическая депрессия. С 2020-го Европа с удвоенными усилиями реализовала "зеленую" энергостратегию. Параллельно с завершением сроков эксплуатации АЭС, еврочиновники начали ускоренный переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники - те, которые напрямую зависят от погоды.

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