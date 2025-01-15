Зомби-апокалипсис: как антигосударственные медиа преподносили информацию о ковиде в Беларуси

В январе 2020 года люди всего мира готовились сделать шаг в тридцатое десятилетие 21 века. Китай был в ожидании самого важного праздника - Нового года. Но в Центральной Азии над городом Ухань начала нависать таинственная тень беды.

Как человечество могло получить себе корону, задавались многие вопросом. Позже сказали, что вирус был рукотворным, но жить с ним, возможно, придется долго. Вирус передавался воздушно-капельным путем и через простое рукопожатие. Но в самом начале 2020-го первый удар принял Китай - там количество зараженных стремительно росло.

Правительство страны пошло на крайние меры - на карантин почти с полным ограничением работы общественного транспорта. За два дня до китайского Нового года Ухань (в городе население составляет более 11 млн человек) стал самой большой карантинной зоной в мире. Но вскоре появились первые заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Очень скоро карантинной зоной стал практически весь мир, но пока этот же мир наблюдал, справится ли с вирусом Китай.

Беларусь первой протянула руку помощи. В Поднебесную вылетел гуманитарный рейс, и на борту военно-транспортного самолета были лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции.

Как только стала приходить информация о вспышке неизвестной пневмонии в Китае, специалисты кафедры инфекционных болезней и здравоохранения сразу постарались получить как можно больше информации, чтобы определить серьезность ситуации и меры реагирования. Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси (2019-2020 гг.)

Пока Китай боролся с коронавирусной инфекцией, Беларусь уже начала подготовку к своей борьбе. Это произошло еще за месяц до того самого "нулевого" пациента, которого обнаружили в конце февраля 2020 года. Им был студент БНТУ из Ирана. Но к этому моменту в Беларуси уже была готова система диагностики, выработан комплексный план действий. Оставалось только дать ему старт.

Размер данного коронавируса в среднем составляет около 100 нм в ширину, а это 1/600 толщины человеческого волоса.

Но несмотря на крошечные размеры, он стремительно передается, схож с симптомами гриппа или обычной простуды. Но бороться тогда с ним пришлось практически вслепую. Стоял вопрос - справится иммунитет или нет, ведь лекарство не придумано, нет и прививки, зато были немалые смертельные случаи.

Пневмония выкашивала тех, у кого были сопутствующие заболевания. В начале марта 2020 года ВОЗ объявила о всемирной пандемии, и города в мире стали закрываться частично или полностью. В некоторых государствах даже вводился режим ЧС. Почти все страны закрыли границы, начали пустовать аэропорты, а самолеты ставить на прикол.

Мир ушел под колпак локдауна. Шумные города замерли, закрылись малые магазины, парикмахерские, салоны, кафе. На Западе малый бизнес отмер первым, даже несмотря на компенсации. Выходить на улицу стало нельзя, допускалось только короткими перебежками доходить до продуктового магазина. Если был пойман вне дома в режиме самоизоляции - выписывали штраф. В панической атаке жители Литвы сметали с полок продукты, та же картина наблюдалась и в США.

Владимир Караник:

"Наша задача была не допустить перегрузки системы здравоохранения и не ставить врачей перед страшным выбором - кому нужнее выделить единственный аппарат ИВЛ. Даже на пике второй волны (первую волну, с моей точки зрения, мы прошли эталонно) загрузка аппаратов ИВЛ не превышала 60-70 %. У нас был существенный запас прочности".

Были ли планы по локдауну в Беларуси? Да, были. И в случае необходимости, если бы это требовалось системе здравоохранения, он был бы введен в стране в течение суток. Об этом же заявлял и Президент Беларуси Александр Лукашенко: "ВОЗ рекомендовала ввести меры вплоть до комендантского часа. Я еще раз подчеркиваю: надо - введем, изолируем города, поселки и деревни, но разве сегодня такая проблема стоит перед страной?"

Гендиректор ВОЗ прислал мне письмо и поблагодарил Беларусь за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнями. В то же время порекомендовал, с их точки зрения, все то, что мы должны делать. Хотя мы, наверное, с вами лучше знаем, что делать в своей стране. Но тем не менее прислушаемся к советам со стороны. Александр Лукашенко, 2020 год

В борьбе с угрозой Беларусь пошла своим путем - нельзя без особой надобности запирать людей дома и останавливать экономику. Ведь сегодня ковид, а завтра от этого коронавируса было бы нечем лечить людей. Под маски из-под палки никто никого не загонял, штрафы не выписывал, но люди в общественных местах были под защитой - соблюдалась социальная дистанция. Зато врачи боролись за жизни, а производства продолжали выпускать продукцию.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Тогда было сделано все - приобретено оборудование, чтобы выпускать средства индивидуальной защиты, препараты, а в больницах развернулись койко-места".

По словам Натальи Кочановой, врачи работали самоотверженно, но примером был Президент. Он заходил в реанимационные отделения, где лежали тяжелобольные люди с инфекцией. Мы надевали много средств индивидуальной защиты, а он в одной маске и даже без перчаток подходил, садился на кровать к людям, разговаривал с ними. Он таким образом показывал, что болезнь не такая, какой ее рисуют в мире.

"Просто за этим стояла экономика и развитие страны. И если бы мы закрылись, кто бы помог нашему государству? Тогда прошла посевная, потом была бы уборочная. А на год остановить государство - это смерть предприятиям, поэтому они работали, и люди получали заработную плату", - вспомнила о событиях 2020 года Наталья Кочанова.

Беларусь в кратчайшие сроки перепрофилировала производства под пошив масок и защитных комбинезонов, и моментально недостатки превратились в излишки.

В этот период Беларуси, а главное медикам, которые боролись за жизнь, предстояло столкнуться с куда менее осязаемым врагом - слухами, которые стали именоваться вторым фронтом. В антигосударственных медиа все начало выглядеть, как зомби-апокалипсис. Белорусам предрекали массовый мор. Все это сопровождалось информационной истерикой со стороны Запада и от прозападных сил в самой Беларуси. Писали и говорили, что тесты на ковид якобы неточные, а цифры заболевших не те, люди лежат на полах в коридорах, а мест на кладбищах не осталось. Больше других досталось Столбцовской ЦРБ.

Светлана Глебко, главврач Столбцовской центральной районной больницы:

"Это было ужасное состояние, потому что фейки шли со всех сторон. В тот момент я как раз сама умудрилась заболеть в первый раз ковидной инфекцией. У меня было не совсем тяжелое течение болезни, поэтому находилась на рабочем месте".

Как рассказала главврач, те люди, кто распространял фейки, узнали, что она находится в кабинете, и стали бесконечно звонить на телефон по вечерам.

Пожалуй, самый знаменитый фейк - это когда ходили на территории больницы и все снимали, видимо, пытались что-то найти. Но видеонаблюдение нас спасло. А вообще, это была с нами очень жестокая игра. Светлана Глебко

Слухи подпитывали и так называемые европейские партнеры - посольства. Не успокаивались в своих оценках против Беларуси и прогнозы Всемирного банка - везде рисовали картины апокалипсиса. Тем временем в Беларусь пригласили миссию ВОЗ с целью оценить эффективность мер, принятых страной, сверить часы. И белорусскому механизму от ВОЗ была дана высокая оценка.

2020 год - особая страница в истории Беларуси. Как обнаружили первого пациента с коронавирусной инфекцией, какой собственный путь борьбы с коронавирусом выбрала страна. БелАЭС зажгла свои первые лампочки в белорусских домах и дала новый разряд для движения "зеленой" ветки Минского метрополитена. О событиях 2020-го смотрите в проекте "Время выбрало нас".

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