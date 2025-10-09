Сохранение мира и согласия - заседание молодежной МПА СНГ впервые прошло в Беларуси

Единство стран СНГ в противостоянии нацизму - это не только память о прошлом, но и необходимость настоящего. Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ приняла обращение к молодежи Содружества Независимых Государств в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Обращение принято 9 октября в Минске на 25-м заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. В нашей стране оно проходит впервые.

Беларусь принимает гостей из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Так, Совет глав государств СНГ объявил 2025-й - Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Это решение отражает общую волю сохранить правду и укрепить сплоченность молодежи стран Содружества во имя мира без нацизма. Обращаясь к молодежи стран СНГ, участники призвали помнить и сохранять в сердцах подвиг предков, который должен быть нравственным компасом и опорой в жизни.

Сергей Карякин, член комитета Совета Федерации России по социальной политике:

"В каждой семье, что в Республике Беларусь, что в России, каждая семья сталкивалась в свое время с Великой Отечественной войной. И могу сказать, что мой дедушка был активным участником Великой Отечественной войны. У него очень много наград. Он участвовал в обороне Сталинграда, в боях за Киев и так далее. Поэтому это все очень личное, и это то, что нас действительно может объединять".

Шахноза Жолдасова, член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:

"Для сегодняшней молодежи очень важно помнить эту Великую Победу и чтить память погибших".

Встреча с участниками ММПА СНГ прошла в Совете Республики

Сегодня с участниками ММПА СНГ встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встречи прошли как в узком, так и расширенном формате. Особое внимание уделено роли парламентского сотрудничества: участники подтвердили готовность содействовать развитию законодательства в сфере патриотического воспитания, противодействия экстремизму и сохранения исторической памяти. Что касается молодежной политики, Совет Республики реализует множество проектов. Так, например, этой тематике был посвящен ХII Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде. Кроме того, летом наша страна впервые принимали Х форум "Дети Содружества".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Главное - сохранение мира и согласия в наших странах. Это историческая память о той Великой Победе, которая объединяла наши народы. Это сохранение этой памяти, это гордость за старшие поколения, которые отстояли свободу и независимость в то время нашей общей Родины. И, конечно, нацеленность на то, что нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранять эту дружбу, проверенную веками".

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь - руководитель Секретариата совета МПА СНГ:

"Вопросы, которые поднимаются на заседаниях молодежи Межпарламентской ассамблеи, носят совершенно взрослый характер. Это и то обращение, которое посвящено 80-летию Победы, и вопросы молодежной политики в каждой из стран Содружества, и в целом, вплоть до того, каким образом ипотеку молодежи получить. Это и бытовые вопросы, и глобально-профессиональные вопросы, законодательные. Все-таки ММПА в первую очередь нацелена на законотворческую деятельность".

Молодые парламентарии стран Содружества почтили память героев Великой Отечественной войны

