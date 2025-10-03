3.69 BYN
Заседание Палаты представителей проходит в Минске: какие изменения предлагают внести депутаты
В Минске проходит третье заседание Палаты представителей. На рассмотрении депутатов 5 документов.
Изменения в действующее законодательство в нашей стране вносятся, что говорится, от земли. Практика правоприменения - основной лакмус того, что нормы законодательства нуждаются в корректировке. Земельное законодательство - одно из самых чувствительных. И цифры статистики это только подтверждают.
За 8 месяцев этого года - в ПП по вопросам землеустройства и землепользования поступило 229 обращений. И хотя новый Кодекс о земле вступил в силу совсем недавно - в 2023 году - время показало: земельные нормы нуждаются в совершенствовании. С полугодовым опережением графика и в сжатые сроки на рассмотрение депутатов вынесен ряд новаций.
Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Легализация земельных участков с правом выплаты на 5 лет. Это вопрос, когда человек лишается земельного участка и право на его обжалование дается всего 3 года. Изъятие земельных участков, которое происходит у лиц нуждающихся, - они будут иметь право повторно эти земельные участки представляться".
Кроме того, сегодня в первом чтении депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс и кодексы по вопросам административной ответственности. Во втором чтении - одобрены изменения в законах по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.