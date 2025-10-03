Заседание Палаты представителей проходит в Минске: какие изменения предлагают внести депутаты

Заседание Палаты представителей в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92c9683-1e22-4ee1-92ed-c520f8ebd0ef/conversions/ac68abee-0925-45f6-b2c7-5c3c63400344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92c9683-1e22-4ee1-92ed-c520f8ebd0ef/conversions/ac68abee-0925-45f6-b2c7-5c3c63400344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92c9683-1e22-4ee1-92ed-c520f8ebd0ef/conversions/ac68abee-0925-45f6-b2c7-5c3c63400344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92c9683-1e22-4ee1-92ed-c520f8ebd0ef/conversions/ac68abee-0925-45f6-b2c7-5c3c63400344-xl-___webp_1920.webp 1920w Заседание Палаты представителей в Минске

В Минске проходит третье заседание Палаты представителей. На рассмотрении депутатов 5 документов.

Изменения в действующее законодательство в нашей стране вносятся, что говорится, от земли. Практика правоприменения - основной лакмус того, что нормы законодательства нуждаются в корректировке. Земельное законодательство - одно из самых чувствительных. И цифры статистики это только подтверждают.

За 8 месяцев этого года - в ПП по вопросам землеустройства и землепользования поступило 229 обращений. И хотя новый Кодекс о земле вступил в силу совсем недавно - в 2023 году - время показало: земельные нормы нуждаются в совершенствовании. С полугодовым опережением графика и в сжатые сроки на рассмотрение депутатов вынесен ряд новаций.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Легализация земельных участков с правом выплаты на 5 лет. Это вопрос, когда человек лишается земельного участка и право на его обжалование дается всего 3 года. Изъятие земельных участков, которое происходит у лиц нуждающихся, - они будут иметь право повторно эти земельные участки представляться".