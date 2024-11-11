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"Застраховала" деньги: минчанка лишилась 10 тыс. белорусских рублей из-за звонка аферистов
"Застраховала" деньги и лишилась их - минчанке позвонили мошенники под видом милиционеров и заверили ее в том, что все имеющиеся дома сбережения нужно положить на безопасный счет, иначе домой придут сотрудники милиции с обыском и изымут все деньги.
Женщина сделала так, как ей сказали аферисты. Потом поняла, что попалась на уловку мошенников. Минчанка лишилась 10 тыс. рублей.
Егор Козлов, временно исполняющий обязанности начальника ОПК Московского РУВД г. Минска:
"Сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников, а также не предлагают застраховать и обезопасить денежные средства. При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию".
Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ищут аферистов.
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