Завершается масштабная реконструкция одного из самых протяженных путепроводов Минска - между улицей Московской и проспектом Независимости. Специалисты по деталям разобрали мост и собрали заново - с опережением темпов и графиков.

Теперь на очереди благоустройство прилегающих территорий. На путепроводе еще необходимо провести ряд проверок, только после этого можно будет запускать трафик через центр города в привычном формате.

Конструкция путепровода обновлена полностью и фактически возведена с нуля. Опоры и перекрытия из нового материала - прочность каркаса повысилась в разы, чтобы соответствовать нагрузкам. Появится новая диодная иллюминация - строители как раз завершают ее монтаж. А вот количество полос осталась прежним: по две в каждом направлении.