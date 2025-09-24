3.64 BYN
Завершается масштабная реконструкция одного из самых протяженных путепроводов Минска
Завершается масштабная реконструкция одного из самых протяженных путепроводов Минска - между улицей Московской и проспектом Независимости. Специалисты по деталям разобрали мост и собрали заново - с опережением темпов и графиков.
Теперь на очереди благоустройство прилегающих территорий. На путепроводе еще необходимо провести ряд проверок, только после этого можно будет запускать трафик через центр города в привычном формате.
Конструкция путепровода обновлена полностью и фактически возведена с нуля. Опоры и перекрытия из нового материала - прочность каркаса повысилась в разы, чтобы соответствовать нагрузкам. Появится новая диодная иллюминация - строители как раз завершают ее монтаж. А вот количество полос осталась прежним: по две в каждом направлении.
Уникальность этого сооружения - в применении сложных технологий. Роботизированные сварочные комплексы заменяли человека для повышения точности работ. Строители впервые в Минске применили метод надвижки центрального пролетного строения. А еще контроль за состоянием объекта теперь будут вести онлайн благодаря датчикам в опорах.