Заявления и факты, которые заставляют серьезно задуматься, обсудили в "Клубе редакторов"

О чем говорил Президент Беларуси в эти праздничные дни? Что в заявлениях белорусского лидера можно прочесть между строк?

О смыслах, которые несет в себе День Независимости, рассуждают эксперты и гости нового выпуска "Клуба редакторов". Как мир и свобода выросли в цене на фоне последних событий на планете? Почему Европа несостоятельна в своих поступках и решениях? И куда ведут Старый Свет новые политики? Новости, заявления и факты, которые заставляют серьезно задуматься.

Владимир Перцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bc88f08-eb4f-4446-9af2-228fbb4f9a97/conversions/b922a65f-c9eb-4291-bd58-316848da5d2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bc88f08-eb4f-4446-9af2-228fbb4f9a97/conversions/b922a65f-c9eb-4291-bd58-316848da5d2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bc88f08-eb4f-4446-9af2-228fbb4f9a97/conversions/b922a65f-c9eb-4291-bd58-316848da5d2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bc88f08-eb4f-4446-9af2-228fbb4f9a97/conversions/b922a65f-c9eb-4291-bd58-316848da5d2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Если в совокупности рассматривать факты, заявления, которые идут из Западной Европы и из той же Германии, можно понять, что и размещение вот этих боевых частей у самых наших границ, и риторика руководителя НАТО и западноевропейских лидеров о том, что Россия бомб в несколько раз больше, чем все страны НАТО вместе взятые, и о том, что Россия вынашивает планы напасть на государство Западной Европы, и многое другое - это подготовка западноевропейского, западного населения в целом к какому-то очень недоброму, нехорошему действию. Это дорогостоящая подготовка. Это все оплачивается большими тратами налогоплательщиков, о чем тоже Президент говорил в своем выступлении. И это делается не просто так".

"Как вчера на Кургане Славы сказал Президент Беларуси, они хотят в очередной крови утопить свои проколы, многотриллионные внешние долги, проколы в своей внутренней политике, в экономике - во всем и заодно убить несколько миллионов человек, - отметил Владимир Перцов. Каждое столетие - это одна и та же схема. История развивается по спирали. Мы это наблюдаем, и мы это проходили. И самое страшное, что все это проходило на нашей территории".