Жатва-2025: как женщины-руководители справляются с проблемами во время уборочных работ

ОАО "Озерицкий-Агро" в Смолевическом районе - показательное хозяйство не только для области, но и всей Беларуси. За передовым опытом сюда часто приезжают делегации из других стран и регионов. Об этом рассказали в специальном репортаже.

Хозяйство находится в заботливых женских руках Анжелики Гущени, которая всю жизнь работает в сельском хозяйстве. Как говорят в подобных историях, прошла весь путь от доярки до руководителя, причем она возглавляла не одно предприятие, а в "Озерицкий-Агро" работает полгода.

"Рабочий день для меня начинается в 7 часов утра. С самого утра проходит нас уже планерка. Работаем до 9 часов, но если погодные условия позволяют, то трудимся, насколько позволяет световой день. Вся техника на сегодняшний день исправна", - рассказала директор ОАО "Озерицкого-Агро" Анжелика Гущеня.

иректор ОАО "Озерицкого-Агро" Анжелика Гущеня

Директрисе не нужны специальные приборы, чтобы понять, когда золото полей отправлять в закрома. По ее словам, обычно зернышко и его влажность проверяются на зуб, если зернышко практически не раздавливается, то влажность в пределах 14-16 %. Значит, можно убирать, зерно полностью готово. Работники на постоянной основе проверяют поле, если зерно хорошо вымолачивается, то сразу же в поле отправляется комбайн.

Своевременно подготовить почву, закупить качественные семена, вовремя посеять, внести удобрения, провести прополку, собрать урожай - во весь этот процесс постоянно вмешивается погода.

Анжелика Гущеня откровенно рассказывает, что такого сложного года, как 2025 год, еще не было. Весной погода испытывала заморозками, а летом - дождями, поэтому так важно быть начеку.

"Мы понимаем, что необходимо убрать урожай, сохранить зерно и не допустить, чтобы колос не обломался, и зерно не упало на землю", - подчеркнула Анжелика Гущеня.

В профильном министерстве отмечают, что голодными белорусы не останутся. Урожайность выше прошлогодней, влага способствует росту растений.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Однозначно, Беларусь будет в этом году с овощами. Да, в начале года были заморозки в марте месяце, часть посевов погибла, потом в конце апреля и начале мая заморозки также не порадовали нас. Но, тем не менее, у нас хороший картофель растет на полях, около миллиона тонн мы должны получить в сельскохозяйственном секторе. А также морковь, свекла и лук - это культуры, которым погода благоприятствует".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

В агрокомбинате "Заря", который является одним из крупнейших производителей мяса, молока и зерна в Могилевской области, всем процессом также руководит женщина - Екатерина Заровская. Предприятие выпускает 140 наименований мясной продукции, включая сыровяленые и сырокопченые деликатесы, производство которых удалось увеличить в 10 раз благодаря новому цеху.

В производстве мясной продукции не используются никакие добавки, ускоряющие рост созревания колбас. Каждый день в агрокомбинате выпускается около 3-4 т продукции.

продукция агрокомбината "Заря"

Также предприятие прорабатывает открытие фирменного магазина в Первом национальном торговом доме в Минске.

Общая площадь всей территории агрокомбината 14 тыс. га. Предприятие уже готовится к следующему 2026 году, поэтому там усилили посев озимых сортов. Первая культура, которая идет под посев, - это озимый рапс. Ей в хозяйстве уделяется большое внимание, потому что рапс является продукция переработки для животноводства.

"Дисциплина не может относиться к мужскому или женскому. Она у человека либо есть, либо у ее нет. В первую очередь важна дисциплина, а также желание развиваться, двигаться, учиться, нужно не бояться идти вперед", - отметил руководительница.

директор Агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская

Жесткая кадровая и технологическая дисциплина - таков залог успехов в полях. Это касается и исправности техники, и готовности зерносушилок, и в целом технологии уборки. В стране сделано все, чтобы эта компания прошла на высоком организационном уровне. Не зря зерно называют твердой мировой валютой. Это гарант продовольственной безопасности.

"Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное, поэтому от всех руководителя до механизатора требуется максимальная отдача. Не должно быть проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. План составили, хоть умри, но сделай. Каждый день, не глядя ни на какую погоду. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать", - четко заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Так, в хозяйстве "Агросолы" из Сморгонского района, которым руководит Ольга Лукьяненко, планируют собрать 15 тыс. т зерна, 1800 т - это госзаказ, остальное на корм животным. Всего на предприятии насчитывается 10,5 тыс. голов, 3200 из них - дойные коровы.

"В хозяйстве есть небольшая подушка безопасности - полуторагодичный запас кормового зерна, даже более чем полуторагодичный. Мы всегда докармливаемся своим зерном, практически не покупаем у других предприятий", - рассказала директор КСУП "Агросолы" Ольга Лукьяненко.

директор КСУП "Агросолы" Ольга Лукьяненко

Коллектив почти 300 человек, преимущественно мужской. Механизаторы шутят: "У Ольги Ивановны не забалуешь". Производство увеличивается, появляются новые технологии, поэтому хозяйство нуждается в новых трудовых кадрах. Ольга Лукьяненко отмечает, что ищет специалистов более образованных и подготовленных к работе в сельском хозяйстве.

"21 год назад я пришла в хозяйство "Агросолы", тогда зерносушильное хозяйство представляло собой одну сушилку "Десяточка", так мы ее называли, потому что она могла насушить 10 т в час. Хотя и урожай тогда был меньше, до 20 ц с га. Зерна было совсем мало, 2500 т, а сегодня мы уже намалачиваем и 17,5 тыс. тонн. Конечно, тогда о таком я даже не мечтала", - поделилась воспоминаниями руководительница.

директор КСУП "Агросолы" Ольга Лукьяненко