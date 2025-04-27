Жданович: Фальсификация истории Великой Отечественной войны началась еще летом 1945 года

"Частные архивные документы были захвачены Великобританией. Была идея издания соответствующего сборника документов. Первоначально планировалось, что в этой работе будет принимать участие и Советский Союз. Впоследствии американские и английские политические элиты отодвинули СССР и издали этот сборник документов в 1948 году. Речи об объективности документов там, конечно же, не шло. Суть его была антисоветская. Они хотели показать и принизить роль Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне", - рассказал Павел Жданович.