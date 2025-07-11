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Жданович: Минск - это миротворческая площадка, ставшая таковой благодаря историческому опыту
Суверенитет, который демонстрирует Беларусь в том числе и в отношении внешних игроков, доказывается визитом, например, спецпосланника США по Украине Кита Келлога. На самом ли деле официальный Минск воспринимается как центр по региональной безопасности, мнением поделился в "Актуальном интервью" аналитик Павел Жданович.
Минск - это миротворческая площадка, которая стала такой благодаря историческому опыту.
По мнению эксперта, Беларусь максимально продвигает миротворческую повестку и предлагает торговать, развивать экономические, дипломатические и культурные взаимоотношения. "Сегодня мнение официального Минска является важным. А крупный международный форум "Милекс-2025" показал, что Беларусь играет серьезную роль и в системе региональной, а может, даже и мировой безопасности", - считает он.
Важно отметить и то, что сегодня уже невозможно решить вопросы региональной безопасности без учета интересов белорусского государства. И это внешние игроки хорошо понимают.