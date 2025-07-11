Жданович: Минск - это миротворческая площадка, ставшая таковой благодаря историческому опыту

Суверенитет, который демонстрирует Беларусь в том числе и в отношении внешних игроков, доказывается визитом, например, спецпосланника США по Украине Кита Келлога. На самом ли деле официальный Минск воспринимается как центр по региональной безопасности, мнением поделился в "Актуальном интервью" аналитик Павел Жданович.

Минск - это миротворческая площадка, которая стала такой благодаря историческому опыту. Павел Жданович

По мнению эксперта, Беларусь максимально продвигает миротворческую повестку и предлагает торговать, развивать экономические, дипломатические и культурные взаимоотношения. "Сегодня мнение официального Минска является важным. А крупный международный форум "Милекс-2025" показал, что Беларусь играет серьезную роль и в системе региональной, а может, даже и мировой безопасности", - считает он.

Павел Жданович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd836b49-8608-4642-abbf-7dccea2bb7d8/conversions/49e1ba78-155b-40f8-b1dd-d8a7f5378815-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd836b49-8608-4642-abbf-7dccea2bb7d8/conversions/49e1ba78-155b-40f8-b1dd-d8a7f5378815-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd836b49-8608-4642-abbf-7dccea2bb7d8/conversions/49e1ba78-155b-40f8-b1dd-d8a7f5378815-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd836b49-8608-4642-abbf-7dccea2bb7d8/conversions/49e1ba78-155b-40f8-b1dd-d8a7f5378815-xl-___webp_1920.webp 1920w Павел Жданович